Hanoï (VNA) - Une délégation de la Fédération syndicale lao, conduite par sa présidente Aly Vong Nor Bun Tham, membre du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao, a effectué le 19 juillet une visite de travail à l'Université syndicale de Hanoï.

Aly Vong Nor Bun Tham, présidente de la Fédération syndicale lao (2e, droite) offre l'Insigne d'amitié du Laos au président de la Confédération générale du travail du Vietnam, Nguyen Dinh Khang. Photo : VNA

Aly Vong Nor Bun Tham a hautement souligné les relations étroites entre le Comité central de la Fédération syndicale lao et l'Université syndicale de Hanoi.

Elle a exprimé le souhait que l'Université se concentre sur la formation du vietnamien pour que les étudiants et les responsables syndicaux lao puissent lire et comprendre les manuels vietnamiens et les appliquer correctement dans les processus d'apprentissage et de travail.

Ces derniers temps, l'Université syndicale a accueilli 116 étudiants lao, dont 87 cadres syndicaux.

Prenant la parole lors de l'événement, la vice-présidente de la Confédération générale du travail du Vietnam (CGTV) Thai Thu Xuong, s'est réjouie des résultats de la coopération en matière de formation des cadres syndicaux lao financée par la CGTV, et de l'accueil d'étudiants lao dans le cadre de l'accord intergouvernemental pour la période 2018-2022.

Les deux parties ont considéré la formation des cadres comme une étape importante pour le développement et le succès du mouvement ouvrier et des activités syndicales dans chaque pays, a souligné Thai Thu Xuong. -VNA