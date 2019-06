Vientiane, 24 juin (VNA) - Le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung, et son homologue lao, Sonexay Siphandone, ont convenu de continuer à accorder la priorité absolue à la promotion du développement durable de la coopération bilatérale et ont promis de faire de leur mieux.

Le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung. Photo : VNA

Lors de leur entretien le 24 juin à Vientiane dans le cadre de la visite de travail du dirigeant vietnamien au Laos du 24 au 25 juin, les deux parties ont conclu un accord visant à renforcer la coopération multiforme entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense et du commerce.



«Le peuple et les dirigeants vietnamiens souhaitent toujours que le Laos se développe de manière stable et prospère avec une position plus élevée dans la région et sur la scène internationale», a déclaré le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung.

Les deux parties ont exprimé leur joie devant le développement fructueux de l'amitié traditionnelle, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, tout en convenant de bien mettre en œuvre les accords de haut niveau sur la coopération bilatérale conclus lors de la 41e réunion du Comité intergouvernemental entre le Vietnam et le Laos.

Ils ont convenu de maintenir l'échange de visites et de mettre l'accent sur le partage d'informations, d'expériences et sur les préparatifs du congrès du Parti dans chaque pays en 2021.

En ce qui concerne la coopération en matière de sécurité et de défense, les deux parties continueront à mettre en œuvre l'accord conclu entre les deux gouvernements sur la question de la libre migration et du mariage sans papiers le long de la frontière commune, et accéléreront la signature d'accords de coopération sur la sécurité et la justice.

Ils ont discuté de mesures visant à élargir la coopération en matière d'économie, de commerce et d'investissement, en mettant l'accent sur les moyens d'éliminer les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes en opération au Laos.

Les statistiques montrent que les échanges bilatéraux au cours des cinq premiers mois de 2019 ont atteint près de 493 millions de dollars, en hausse de 13,4% sur un an.

Le Vietnam reste le troisième investisseur au Laos avec 410 projets d'une valeur de 4,22 milliards de dollars et les entreprises vietnamiennes ont contribué de manière significative au développement socio-économique du Laos.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a suggéré à la partie lao de créer des conditions plus favorables permettant aux entreprises vietnamiennes de rechercher des opportunités d'investissement au Laos, notamment dans des projets situés dans des zones frontalières, et d'organiser prochainement la deuxième conférence de dialogue économique entre le gouvernement lao et les entreprises vietnamiennes, qui avaient été reportée à décembre l'année dernière.

De son côté, le vice-Premier ministre du Laos, Sonexay Siphandone, a souligné la nécessité pour les deux parties d'élargir et de diversifier leurs activités de promotion du commerce et de promouvoir la création et la signature d'un mémorandum d'accord ou d'un accord sur le développement et la connexion des infrastructures commerciales frontalières en 2019, tout en passant en revue et apportant des ajustements à l'accord commercial entre le Vietnam et le Laos signé en 2015.



Il a remercié le gouvernement vietnamien de son attention pour la construction de la nouvelle Maison de l'Assemblée nationale du Laos afin d’assurer le plan prévu.

Le gouvernement lao attache toujours de l’importance aux projets des entreprises vietnamiennes au Laos, en particulier des projets clés dans les domaines de l’hydroélectricité, des mines et des infrastructures, et facilite leurs projets.

Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération en matière d'éducation et de développement des ressources humaines, en mettant l'accent sur l'élaboration de stratégies sur le terrain pour la période 2020-2030.

Ils ont discuté de la coopération lors de forums internationaux et se sont engagés à renforcer les liens dans les mécanismes de coopération sous-régionaux tels que la sous-région du Grand Mékong (GMS), le Cambodge-Laos-Vietnam (CLV), le Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV) et l’Ayeyarwady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a saisi l’occasion pour remercier le Laos d’avoir activement soutenu lemembres non permanent du Vietnam au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021 et a demandé la coordination active du pays lors de la présidence du Vietnam de l’ASEAN en 2020.

Après leur entretien, les dirigeants vietnamien et lao ont assisté à la signature d'un accord d'achat d'électricité entre Vietnam Electricity (EVN) et Phongsubthavy Group Co., Ltd, au Laos.

Auparavant, le vice-Premier ministre Trinh Dinhg Dung a rencontré le vice-président de l'Assemblée nationale lao, Somphanh Phengkhammy, sur le projet de construction de la nouvelle Maison de l'Assemblée nationale du Laos, cadeau du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exhorté les agences concernées des deux pays à redoubler d'efforts pour mener à bien les travaux dans les délais impartis.-VNA