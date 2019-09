Vientiane (VNA) – Sur invitation du chef du Département des soldats frontaliers de l’Etat major général de l’Armée populaire du Laos, une délégation du commandement des gardes-frontières du ministère de la Défense, conduite par le général de la division Hoang Xuan Chien, commandant des gardes-frontières du Vietnam, effectue une visite de travail du 11 au 13 septembre au Laos.

Lors d’un entretien entre la délégation vietnamienne et celle du Laos, conduite par le général de division Siphan Phutthavong, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre les accords signés, de renforcer la sensibilisation auprès des habitants sur le Protocole d’accord sur les frontières et les bornes, sur l’Accord sur le statut de gestion des frontières et des portes frontalières ainsi que sur les relations spéciales entre les deux pays.

Elles se sont accordées pour organiser les programmes d’échange d’amitié ; accélérer le partage d’expériences sur la gestion et la défense des frontières, la lutte contre la criminalité, notamment la criminalité liée à la drogue ; se soutenir dans la formation et l’amélioration de la capacité des cadres chargés de la gestion des frontalières.

A cette occasion, le général de division Hoang Xuan Chien a remis une enveloppe de 90 millions de kips (environ 10.000 dollars) au ministère laotien de la Défense pour assister les sinistrés des crues au Centre et au Sud du Laos. Cette somme avait été recueillie auprès des cadres et soldats du commandement de la Garde-frontière du Vietnam. -VNA