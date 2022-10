Le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam et Tomoko Matsuzawa, directrice de la coopération de défense dans la région d'Indo-Pacifique, du ministère japonais de la Défense, cheffe du groupe d'experts en maintien de la paix coprésident la 16e réunion du groupe d'experts sur le maintien de la paix du Cycle 4. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le colonel Nguyen Nhu Canh, directeur adjoint du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam du ministère de la Défense, et Tomoko Matsuzawa, directrice de la coopération de défense dans la région d'Indopacifique, du ministère japonais de la Défense, cheffe du groupe d'experts en maintien de la paix, ont coprésidé le 11 octobre la 16e réunion du groupe d'experts sur le maintien de la paix (EWG PKO) du Cycle 4 pour la période 2021-2023.

Lors de la réunion, les participants ont discuté des contenus principaux dont l'Action pour le maintien de la paix élargie (A4P+), la collaboration efficace entre l'ONU et les pays membres.

Ils ont abordé certaines activités prévues pour le cycle 4, telles que la 17e réunion du groupe d'experts de l'ADDM+ sur le maintien de la paix et la conférence de planification à mi-parcours au Japon en décembre 2022, la Conférence finale de planification de l'exercice de fin de cycle au Vietnam en avril 2023 et la Répétition de fin de cycle en septembre 2023.

Le Japon est un membre actif aux opérations de maintien de la paix de l'ONU qui a participé très tôt et apporté de nombreuses contributions financières et humaines, principalement sous forme d'un soutien logistique et de garanties.

La coopération entre le Vietnam et le Japon dans le maintien de la paix de l'ONU est un élément important des relations de défense entre les deux pays. Le 15 septembre 2015, les ministères vietnamien et japonais de la Défense et ont signé un protocole d'accord sur la coopération dans ce domaine, jetant les bases de la promotion et de l'élargissement de la coopération entre les deux pays. -VNA