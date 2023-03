Lors de la réunion avec le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha (gauche) et le président de la Chambre des représentants du Japon, Hiroyuki Hosoda. Photo : VNA

Tokyo, 3 mars (VNA) - Le vice-Premier ministre vietnamien Tran Hong Ha a tenu le 3 mars une série des rencontres avec des dirigeants et des représentants japonais en marge de la conférence ''La communauté asiatique zéro émission'' (Asia Zero Emissions Community-AZEC) à Tokyo.Le chef adjoint du gouvernement a rencontré le président de la Chambre des représentants du Japon, Hiroyuki Hosoda, le chef de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, Toshihiro Nikai, le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura et des parlementaires du Parti libéral démocrate (PLD) au pouvoir.Lors de sa rencontre avec Hiroyuki Hosoda, Tran Hong Ha a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance et était disposé à renforcer davantage ses relations de partenariat stratégique approfondies et intégrales avec le Japon.L’année 2023, qui marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales, est un moment propice pour les deux pays pour renforcer les échanges et les rencontres de haut niveau, a-t-il noté.Il a suggéré que Hiroyuki Hosoda encourage le gouvernement japonais à soutenir le Vietnam dans le développement des infrastructures stratégiques, des ressources humaines, de la science et de la technologie, de l'innovation, ainsi que de la communauté de près de 500.000 Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon.Le président Hiroyuki Hosoda a souligné que le Vietnam est un partenaire important du Japon et que les deux pays partagent de nombreux intérêts communs et ont un grand potentiel de développement.Selon le chef de la Chambre des représentants du Japon les entreprises japonaises apprécient l'ingéniosité et l'assiduité de la communauté vietnamienne au Japon et attendent avec impatience de recevoir davantage d'ingénieurs vietnamiens et de travailleurs de haute qualité.Concernant la coopération dans le domaine de l'énergie, il a souligné qu'il s'agit d'un domaine où les deux pays ont beaucoup d'espace pour promouvoir la coopération.Lors de la rencontre avec Toshihiro Nikai, le vice-Premier ministre vietnamien a souligné les contributions positives du responsable de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam aux relations bilatérales à travers des initiatives qui favorisent les échanges économiques, culturels, touristiques et locaux entre les deux pays.Il a suggéré que l'Alliance parlementaire d’amitié prête attention et encourage le gouvernement japonais à simplifier les procédures de visa pour les touristes vietnamiens, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les peuples.Lors de la réunion avec Tran Hong Ha, le ministre de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie Yasutoshi Nishimura a souligné que le Japon considérait le Vietnam comme un partenaire important pour mettre en œuvre conjointement l'initiative AZEC et promouvoir la coopération pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz sur la base de la confiance et de l'équité.Lors de la rencontre avec les parlementaires japonais en charge de l'environnement, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a demandé leur soutien pour obtenir une aide financière et des expériences japonaises en matière de réponse au changement climatique et de développement à faibles émissions, ainsi que d'inviter les entreprises japonaises à investir et à transférer des technologies au Vietnam dans les domaines de la haute technologie, des nouvelles énergies et de la transformation verte et numérique.- VNA