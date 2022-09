Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a eu une entrevue ce jeudi 29 septembre à Hanoï avec le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz, en visite d'amitié officielle au Vietnam du 28 septembre au 2 octobre.

Nguyen Xuan Phuc a adressé de sympathies du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam au Parti, à l'État et au peuple de Cuba, à propos de l'incendie d'un dépôt de carburants survenue le 5 août dans le Parc industriel de la ville de Matanzas ainsi que les conséquences laissées par l'ouragan Ian survenu le 27 septembre.

Il a souligné que, dans le contexte de développements internationaux compliqués, le Vietnam était toujours à côté, unissant et soutenant le pays frère Cuba.



Le Premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz, a affirmé que Cuba attachait toujours de l'importance et souhaitait approfondir davantage l'amitié traditionnelle spéciale et la coopération intégrale avec le pays frère Vietnam.



Il a exprimé sa volonté d'écouter le Vietnam partager davantage ses expériences dans l’édification et la mise en œuvre de lignes et de politiques de développement socio-économique, d'intégration et de réponse aux défis de l'économie mondiale.



Les deux dirigeants ont affirmé leur détermination à approfondir la relation exemplaire Vietnam - Cuba, cultivée par le Président Ho Chi Minh et le Président Fidel Castro Ruz,et de nombreuses générations de dirigeants et de peuples des deux pays.



Ils ont convenu d'intensifier la coopération économique, commerciale et d'investissement pour se développer à la mesure des bonnes relations politiques, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de la finance, de la banque, de la science - technologie... ; et de continuer à se consulter, à se coordonner étroitement et à se soutenir au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux. - VNA