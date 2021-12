Cérémonie de clôture de l'exercice médical militaire conjoint Vietnam-Chine 2021. Photo: QĐND

Quang Ninh (VNA) - L'exercice médical militaire conjoint Vietnam-Chine 2021 s'est terminé avec succès, atteignant tous les objectifs fixés et garantissant une sécurité absolue à tous égards.

Lors de la cérémonie de clôture tenue le 11 décembre dans la ville de Mong Cai, province vietnamienne de Quang Ninh, le général de brigade Nguyen Hung Thang, vice-président, chef d'état-major du Département général de la logistique de l’Armée populaire du Vietnam et chef du Comité de pilotage de l’exercice médical militaire conjoint Vietnam-Chine 2021, a apprécié les préparations minutieuses des forces médicales militaires vietnamienne et chinoise et leur collaboration étroite, contribuant au succès de l’exercice.

Photo d'illustration : QĐND

L'exercice a permis d’évaluer la capacité de coordonner les forces participant aux secours internationaux en cas de catastrophe ainsi que d’unifier le processus de recherche, de sauvetage, de transport, de récupération et de premiers secours pour les personnes blessées et en détresse aux installations de traitement et le processus de mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des épidémies dangereuses.

Dans l’esprit de haute responsabilité, l'exercice militaire s'est terminé avec succès, tout garantissant une sécurité absolue à tous égards, a-t-il conclu.

Photo: QĐND

De son côté, le colonel Chen Chunming, chef adjoint du Bureau des services médicaux du Département de soutien logistique de la Commission militaire centrale de Chine, a estimé que l'exercice permettait à rendre plus profonde et plus efficace les relations entre les deux armées en général et la coopération entre les forces médicales militaires vietnamienne et chinoise en particulier. -VNA