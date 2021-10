Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le Vietnam et le Cambodge poursuivront leur étroite coordination pour mettre en œuvre efficacement les documents juridiques concernant la frontière terrestre afin d'assurer une frontière commune d'amitié, de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh. Photo : VNA

Le consensus a été atteint lors de la 11e réunion sur la coopération et le développement entre les provinces frontalières du Vietnam et du Cambodge le 28 octobre.

Le vice-Premier ministre permanent vietnamien Pham Binh Minh et le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur cambodgien Sar Kheng ont coprésidé l'événement qui s'est tenu sous forme de visioconférence.

Les deux parties ont partagé les opinions que malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le Vietnam et le Cambodge ont maintenu le développement des relations bilatérales. Il convient de noter qu'ils se sont coordonnés et se sont soutenus mutuellement dans la lutte contre la pandémie de manière opportune et efficace.

Des réalisations remarquables ont été enregistrées dans la coopération entre les agences centrales et les autorités locales des provinces frontalières vietnamiennes et cambodgiennes au cours du dernier temps, en particulier dans la démarcation des frontières terrestres et la plantation de bornes, la gestion des frontières et des postes frontières, et la protection de la sécurité et de l'ordre dans les zones frontalières, ont-ils déclaré.

Ils ont également souligné la coopération entre les organisations et les échanges entre les peuples entre les localités frontalières.

Les deux parties ont convenu d'accroître encore l'efficacité de la coordination dans la réponse au COVID-19 et de maintenir la croissance du commerce bilatéral.

La 12e réunion est prévue au Vietnam l'année prochaine.- VNA