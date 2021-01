Le ministre vietnamien de la Défense, Ngo Xuan Lich. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les ministères vietnamien et cambodgien de la Défense ont organisé un colloque virtuel et ont signé le Plan de coopération pour 2021.

Les deux parties ont apprécié les résultats de la coopération bilatérale en 2020, notamment la lutte contre le COVID-19, la recherche et la rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge.

Le ministre vietnamien de la Défense Ngo Xuan Lich a apprécié le soutien cambodgien accordé au ministère vietnamien dans l’organisation des activités dans le cadre de l’Année de la présidence de l’ASEAN 2020, dont les conférences ADMM, ADMM+.

Il a félicité le gouvernement cambodgien pour avoir contrôlé avec succès une vague de COVID-19, survenue en octobre 2020.

Lors de leur entretien, les deux parties sont convenues de continuer à mettre en œuvre le contenu du protocole pour la période 2020-2024 et du Plan de coopération pour 2021, de renforcer et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération, en particulier le mécanisme de dialogue sur la politique de défense, le considérant comme un canal important pour unifier la conscience commune sur les questions de sécurité régionale, en même temps définir les contenus de coopération future.

Les deux parties renforceront l'échange de délégations à tous les niveaux ; la coopération dans la formation ; la coopération entre les zones militaires frontalières et les forces de gestion et de protection des frontières des deux pays pour prévenir et lutter contre les criminalités transnationales, la contrebande, le commerce et le transport de stupéfiants.

En outre, les deux parties continueront à promouvoir les activités de patrouille ; à contrôler strictement les frontières, les portes frontalières, les sentiers, et à empêcher les entrées et sorties illégales, contribuant à prévenir le COVID-19 dans chaque pays.

A l’issue de leur entretien, les deux ministres de la Défense du Vietnam et du Cambodge ont signé le Plan de coopération pour 2021.

Auparavant, le général Ngô Xuân Lich, ministre de la Défense avait reçu l’ambassade du Cambodge au Vietnam, Chay Navut. -VNA