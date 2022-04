Le Comité exécutif de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Ho Chi Minh -Ville, mandat 2022-2027. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3e Congrès de l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Ho Chi Minh -Ville du mandat 2022-2027 a eu lieu le 19 avril.

Le congrès a élu un comité exécutif composé de 51 membres dirigé par Phung Cong Dung, président du Comité des Vietnamiens d'outre-mer à Ho Chi Minh-Ville, président de cette association.

Lors du Congrès. Photo : VNA

Pour le mandat 2022-2027, les délégués ont convenu de poursuivre à consolider, cultiver et approfondir l'amitié, la solidarité et la tradition de coopération multiforme entre les deux peuples, entre Ho Chi Minh- Ville et la capitale Phnom Penh en particulier.

En plus, dans les cinq ans à venir, l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Ho Chi Minh - Ville renforcera les activités de promotion de l’investissement et de coopération économique entre les entreprises des deux pays, l'amélioration du soutien aux étudiants cambodgiens dans la mégapole du Sud, la promotion de la qualité et de l'efficacité des activités caritatives.

S'exprimant lors du Congrès, le consul général du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville, Sok Dareth, a déclaré que le Consulat général du Cambodge s'est engagé à œuvrer avec cette association pour consolider, cultiver et développer les bonnes relations entre les deux peuples, pour la paix, l'indépendance et le développement de chaque pays et de toute la région.

De même, il est proposé que cette association promeuve davantage les activités pour sensibiliser les jeunes à l'importance de la relation d'amitié particulière entre les deux peuples, les encourage à participer activement aux activités d'échange entre les deux pays…

Au cours du mandat 2016-2021, l'Association d'amitié Vietnam - Cambodge de Ho Chi Minh-Ville et ses unités membres ont mené de nombreuses activités caritatives, des soins médicaux gratuits, offert des cadeaux à des personnes déshéritées à hauteur de plusieurs centaines de milliards de dongs, soutenu pendant l'épidémie de COVID-19 des Cambodgiens, des Vietnamiens d'outre-mer au Cambodge et des étudiants cambodgiens dans la mégapole du Sud... -VNA