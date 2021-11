Hanoï, 4 novembre (VNA) - Le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC) et les deux États attachent toujours une grande importance et accordent une priorité absolue à la préservation et au renforcement des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale et durable entre les deux pays.

Panorama de la réunion. Photo : VNA



C’est ce qu’ont déclaré le 4 novembre Vo Van Thuong, membre permanent du secrétariat du Comité central du PCV et Samdech Say Chhum, vice-président du PPC et chef du Sénat du Cambodge lors d'une réunion virtuelle, au cours de laquelle les deux parties ont mis à jour les informations sur la situation de chaque Parti et pays, en plus de partager des expériences de travaux d’édification de Parti.

Vo Van Thuong a évoqué les principales orientations de l’œuvre de Doi Moi (Renouveau) au Vietnam, et les efforts du PCV pour continuer à renforcer les rangs du Parti et empêcher la dégradation en termes d’idéologie politique, de moralité, de mode de vie et des signes d’auto-évolution, d’auto-transformation en interne.

A cette occasion, les deux parties ont convenu de continuer à se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement les Déclarations communes et les accords de coopération entre les deux pays, d'organiser régulièrement des visites et des entretiens entre les dirigeants des deux Partis et des États, et de collaborer à la préparation des activités en saluant le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2022.

Enfin, ils ont plaidé pour le renforcement de la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'économie, de l'investissement, du commerce, du tourisme, de la culture, de l'éducation, des sciences et des technologies, ainsi que dans la construction de la frontière de paix, d'amitié et de stabilité entre les deux nations, au profit des deux peuples.- VNA