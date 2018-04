Sofia (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en Bulgarie, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Uong Chu Luu, a rencontré le 27 avril plusieurs dirigeants bulgares pour échanger des expériences en matière de justice et dans d'autres domaines.

Séance de travail entre le vice-président de l’AN Uong Chu Luu et la ministre bulgare de la Justice, Tsetska Tsacheva. Photo: VNA



Lors d’une entrevue avec la ministre bulgare de la Justice, Tsetska Tsacheva, Uong Chu Luu a souligné les contributions importantes de Mme Tsetska Tsacheva, une ancienne dirigeante de l'Assemblée nationale de Bulgarie, au développement des relations entre les deux pays. Il a souhaité que cette dernière continue de favoriser le développement des liens bilatéraux, notamment en matière de justice.



Le Vietnam est en passe de réformer son système judiciaire, a-t-il dit, ajoutant que le Vietnam voulait acquérir des expériences d'autres pays, y compris la Bulgarie.



Pour sa part, Tsetska Tsacheva a déclaré que la Bulgarie avait mis en œuvre une stratégie de réforme judiciaire en 2015 dans le but d’édifier un Etat de droit. La Bulgarie était disposée à partager son expérience avec le Vietnam dans la gestion du système carcéral, l'exécution des jugements pénaux, et la protection des droits des prisonniers.



Le même jour, lors d'une rencontre avec la maire de Sofia, Yordanka Fandakova, Uong Chu Luu a tenu en haute estime les potentiels de coopération entre Sofia et les localités vietnamiennes, notamment Hanoï et Ho Chi Minh-Ville – qui avaient établie des relations de jumelage avec la capitale bulgare.



Le vice-président de l’AN vietnamienne a demandé aux dirigeants de Sofia de contribuer à la promotion de la coopération économique, commerciale et touristique entre les deux pays, en organisant des colloques, des forums et expositions réunissant des entreprises.



Yordanka Fandakova s’est engagée à créer des conditions optimales pour que les entreprises des deux pays puissent sonder les opportunités de coopération.



Actuellement, le nombre de touristes bulgares au Vietnam reste modeste, a-t-elle constaté, exprimant sa conviction que la situation serait améliorée lorsque les entreprises des deux pays travailleraient en étroite collaboration.

Les deux paries ont également discuté de questions sur la gestion urbaine, l’environnement et le transport urbain.



Toujours le 27 avril, Uong Chu Luu a eu des séances de travail avec Valeri Giablianov, président du groupe des députés d'amitié Bulgarie-Vietnam, et Simeon Dimchev, président de l'Association d'amitié Bulgarie-Vietnam.



Appréciant les contributions des députés bulgares et des membres de l'Association d'amitié Bulgarie-Vietnam au développement des relations bilatérales, le vice-président de l’AN du Vietnam a souhaité que ces derniers continuent de cultiver les liens Vietnam - Bulgarie. -VNA