Hanoï, 28 juillet (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Bangladesh a récemment organisé un séminaire intitulé "Bangladesh numérique - Opportunités et défis pour le Vietnam et le Bangladesh", pour promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine des télécommunications et des technologies de l’information (TIC).

FPT est présente au Bangladesh depuis 2014. Photo: Internet

Etaient présents, entre autres, le ministre d'État bangladais des TIC, Zunaid Ahmed Palak, des responsables de différents ministères, secteurs et associations du Bangladesh et de nombreuses sociétés des deux pays spécialisées dans les TIC.

L'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Tran Van Khoa, a souligné les similitudes, les potentiels et les atouts de chaque pays dans le domaine des TIC, et a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements dans ce secteur en plein essor dans ce pays d’Asie du Sud.

Pour sa part, M. Palak a déclaré que le gouvernement bangladais créerait les conditions les plus favorables et travaillerait pour régler rapidement les entraves auxquelles les entreprises vietnamiennes des TIC font face en investissant au Bangladesh.

Les participants ont été informés que plus de 25 millions de Bangladais utilisent les systèmes et logiciels développés par la compagnie vietnamienne FPT, montrant le grand potentiel de coopération entre les entreprises des TIC des deux pays.

Les projets importants de FPT ont largement contribué à la mise en oeuvre de l’objectif du Bangladesh de devenir un pays numérique d’ici à 2021, et ouvert nombre d’opportunités de coopération entre les entreprises des deux pays.

Dans le cadre de la vision "Digital Bangladesh" d'ici 2021, le gouvernement bangladais s’est fixé pour objectif de créer environ 2 millions d'emplois dans les TIC et de porter les exportations de services des TIC à 5 milliards de dollars.

Le gouvernement du Bangladesh accorde la plus haute priorité à la formation et au développement des ressources humaines, notamment en promouvant la coopération avec des pays dotés d'atouts en matière de TIC comme le Vietnam. -VNA