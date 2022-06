Hanoi, 16 juin (VNA) - Des entreprises vietnamiennes et australiennes ont recherché des opportunités de partenariat dans les domaines de la technologie et du commerce lors d'un forum organisé conjointement le 16 juin à Hô Chi Minh-Ville par le ministère de la Science et de la Technologie, le Saigon Innovation Hub, le ministre australien des Affaires étrangères et du Commerce et l'Université de technologie de Sydney (UTS).

L'événement, qui fait partie d'un programme visant à renforcer la coopération économique entre les gouvernements vietnamien et australien, visait à aider les deux communautés d'affaires à coopérer dans le transfert de solutions et de technologies dans les domaines de l'énergie propre, de l'agriculture de haute technologie et de la transformation numérique.La consule générale d'Australie à Hô Chi Minh-Ville, Sarah Hooper, a souligné l'importance de l'innovation, en particulier dans le domaine de l'énergie propre, qui aidera le Vietnam à atteindre les objectifs fixés lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26).L'Australie est disposée à inviter des entreprises vietnamiennes dans le pays pour explorer de nouvelles opportunités dans le domaine de l'énergie propre ainsi que des opportunités de coopération avec des partenaires australiens dans le transfert de technologie, a-t-elle déclaré, affirmant que les programmes de coopération contribueront à renforcer les relations bilatérales et à renforcer les partenariats commerciaux et d'investissement entre les deux pays.Le vice-ministre des Science et des Technologie, Bui The Duy, a remercié le gouvernement australien pour son soutien au Vietnam dans l'innovation, notant que de nombreuses activités de coopération ont été menées conjointement par le ministère des Science et des Technologie et le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.Depuis 2018, les deux parties ont travaillé ensemble pour rechercher et publier des rapports sur l'économie numérique du Vietnam ainsi que sur l'évaluation des contributions de l'innovation au développement socio-économique du Vietnam, a-t-il déclaré.Ils ont également conclu une série d'accords de coopération pour promouvoir l'innovation et le transfert de technologie, a déclaré le vice-ministre, exprimant sa conviction que les entreprises des deux pays continueront à favoriser leurs relations, contribuant ainsi à renforcer la coopération économique entre le Vietnam et l'Australie.Le professeur Eryk Dutkiewicz de l'Université de technologie de Sydney a déclaré que la majorité des entreprises vietnamiennes ont la demande d'explorer et d'accéder aux nouvelles technologies pour augmenter leur productivité et s'engager plus profondément dans chaînes d'approvisionnement mondiales, fournissant des produits et des services à plus forte valeur économique.Cependant, a-t-il dit, les entreprises ont besoin d'un soutien supplémentaire pendant le processus d'accès à l'information et aux technologies de pointe. L'organisation des forums devrait renforcer la capacité d'application et de transfert de technologie ainsi que fournir des conseils professionnels aux entreprises des deux côtés, a-t-il ajouté.Le professeur Ian Burnett de l'Université a déclaré que le forum a réaffirmé l'intérêt du Vietnam pour les nouvelles technologies, l'innovation et l'investissement australiens. Le Centre de recherche conjoint sur la technologie et l'innovation de l'Université de technologie de Sydney au Vietnam, le premier du genre entre les deux parties, ouvre un potentiel de coopération et des opportunités pour les partenaires australiens et vietnamiens, a-t-il déclaré.Les participants à l'événement ont présenté un certain nombre de technologies et de solutions dans différents domaines, notamment le commerce, la réponse au changement climatique, les soins de santé et l'application de la technologie blockchain dans la traçabilité des produits agricoles, ainsi que des solutions agricoles intelligentes.