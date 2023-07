Berlin (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Vu Quang Minh a eu, le 30 juin, une séance de travail avec Mme Nadja Zivkovic, cheffe de l’arrondissement de Marzahn-Hellersdorf de Berlin, et les responsables de l’arrondissement.



Lors de la rencontre, les deux parties ont discuté de la coopération, en particulier entre l'arrondissement de Marzahn-Hellersdorf et des localités vietnamiennes, ainsi que d'éventuels projets de coopération dans les temps à venir.



L'ambassadeur a remercié les autorités de l’arrondissement d’avoir aidé ces derniers temps la communauté vietnamienne en lui créant de bonnes conditions pour qu'elle se stabilise et s'intègre mieux à la vie en Allemagne.

L'ambassadeur a également hautement apprécié l'accord de coopération entre les arrondissements de Marzahn-Hellersdorf et de Hoang Mai de Hano, a souligné la nécessité de reprendre la coopération après plus de deux ans d'impacts de la pandémie de COVID-19, notamment dans l'éducation, la formation professionnelle, les soins infirmiers, les technologies vertes...



L'ambassadeur Vu Quang Minh a souligné que les relations entre le Vietnam et l'Allemagne se développent très bien dans tous les domaines plus de 10 ans après d'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, notamment depuis la visite officielle du chancelier allemand Olaf Scholz au Vietnam mi-novembre 2022.



L'ambassadeur a suggéré que Marzahn-Hellersdorf, en plus de l’arrondissement de Hoang Mai de Hanoi, pourrait envisager d'élargir la coopération avec d’autres arrondissements de Ho Chi Minh-Ville, qui se développe de manière dynamique et où de nombreux grands projets allemands sont mis en œuvre.

A cette occasion, l'ambassadeur a également transmis à Mme Nadja Zivkovic et à la délégation des entreprises de Marzahn-Hellersdorf l'invitation des autorités de l’arrondissement de Hoang Mai à se rendre à l'occasion du 20e anniversaire de la création de l’arrondissement de Hoang Mai en novembre prochain. Hoang Mai enverra bientôt ses invitations officielles aux responsables et aux délégations d’entreprises.



Mme Nadja Zivkovic a exprimé son espoir de pouvoir visiter l’arrondissement de Hoang Mai en novembre 2023 avec une délégation commerciale opérant dans des domaines d'intérêt mutuel.



Hoang Mai est l'un des six arrondissements/villes du monde avec lesquels Marzahn-Hellersdorf a établi un partenariat. Selon des statistiques incomplètes, environ 5.000 Vietnamiens y vivent et y travaillent actuellement.- VNA