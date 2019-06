Le vice-ministre Nguyen Chi Vinh (gauche) et le secrétaire d'Etat allemand à la Défense, Peter Tauber. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Une haute délégation du ministère vietnamien de la Défense dirigée par son vice-ministre, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh, effectue une visite de travail en Allemagne du 10 au 15 juin.

Le 13 juin, la délégation vietnamienne a eu un entretien avec le secrétaire d'Etat allemand à la Défense, Peter Tauber, lors duquel les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation du monde et de la région, et se sont informées de la situation de sécurité en Europe, en Asie-Pacifique...

S’agissant de la sécurité de la région Asie-Pacifique, la partie allemande a affirmé son attention particulière et ses intérêts directs concernant la garantie de la stabilité et de la prospérité dans cette région dont la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation maritime et aérienne.

En ce qui concerne la coopération dans le domaine de la défense, les deux parties ont passé en revue les résultats obtenus ces derniers temps dans les domaines de la formation, de la médecine militaire et du maintien de la paix des Nations unies.

A cette occasion, le vice-ministre Nguyen Chi Vinh a annoncé que le ministère vietnamien de la Défense avait accepté le personnel de l'attaché de la défense allemand au Vietnam, affirmant que l’envoi du premier attaché militaire de la défense d’Allemagne au Vietnam témoigne du développement de la coopération bilatérale dans la défense, et sert de base pour les deux parties de promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération dans l’avenir.

La délégation vietnamienne a discuté avec la partie allemande du renforcement de la coopération en matière de défense dans les temps qui viennent. L'objectif de la coopération est de discuter de la possibilité de signer un protocole d’accord sur la coopération dans la défense, promouvoir l'établissement d'un mécanisme de dialogue sur la politique de défense au niveau de vice-ministre, renforcer la coopération dans des domaines tels que la médecine militaire, la formation, le maintien de la paix de l'ONU, l'industrie de la défense, le règlement des conséquences de la guerre...

L’Allemagne a exprimé le souhait d’être présente dans la région Asie-Pacifique, y compris l’Asie du Sud-Est ; son intérêt aux structures de sécurité régionales.

Elle espère que le Vietnam devienne rapidement un partenaire de coopération avec l’UE en matière de défense pour la paix, la stabilité et le développement des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement des régions et du monde.

Durant son séjour, la haute délégation vietnamienne a également eu des séances de travail avec des responsables des ministères allemands de la Défense et des Affaires étrangères, et a visité certaines unités militaires d'Allemagne. -VNA