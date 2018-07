L’ambassadeur vietnamien Pham Quoc Tru (gauche) et le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. Photo: VNA

Alger (VNA) – Le ministre algérien du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a reçu le 26 juillet à Alger l’ambassadeur vietnamien Pham Quoc Tru, venu discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans le tourisme.

Les deux parties ont souligné l’importance de l’application du Protocole d’accord signé en 2015 entre le Vietnam et l’Algérie dans ce domaine. Selon ce document, les deux pays renforcent l’investissement dans le tourisme et l’hôtellerie et coordonnent leur action commune pour élaborer les programmes concrets, relier les entreprises des deux pays, partager d’expériences.

Abdelkader Benmessaoud a estimé les acquis obtenus par le Vietnam dans la mise en œuvre du Renouveau et le développement économique, dont le développement du tourisme.

L’Algérie s’efforce de développer le tourisme et l’artisanat pour diversifier son économie nationale. Le pays souhaite de faire du tourisme un de ses secteurs majeurs, a-t-il annoncé. Alors, l’Algérie souhaite stimuler la coopération avec le Vietnam dans divers domaines, dont le tourisme et l’artisanat et apprendre des expériences du pays dans ces domaines.

Nguyen Quoc Tru a estimé les potentiels touristiques de l’Algérie et exprimé la volonté du Vietnam de coordonner avec le pays en la matière.

Les deux parties ont discuté de l’organisation du Forum de la coopération touristique Vietnam-Algérie en novembre 2018 à Alger de même que la première réunion du Comité de supervision de la coopération touristique. -VNA