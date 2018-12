Hanoï (VNA) - Environ 30 millions des Vietnamiens utiliseront la blockchain dans dix ans, a-t-on appris lors de l’événement Vietnam Web Summit 2018 organisé à Ho Chi Minh-Ville par l’Association du commerce et de l’électricité du Vietnam (VECOM).

Environ 5.000 personnes y ont participé, dont des représentants de Google, Microsoft, Lenovo, Nielsen et aussi de start-up du Vietnam.

Selon un représentant de Infinity Blockchain Labs, en mai 2018, 430.000 projets source ouverte et 800 start-up opéraient sur les bases de la blockchain.

Rien que dans la finance et le paiement, Blockchain devrait créer 20,3 milliards de dollars de recettes en 2030. Le Vietnam est considéré comme un des pays ayant des potentiels en la matière.

La blockchain ou chaîne de blocs est une technologie du numérique qui permet de stocker et de numériser des informations de manière sécurisée et transparente. Celle-ci fonctionne sans organe ou instance de contrôle.



La blockchain forme également une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée ; elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. – VNA