Hanoi (VNA) – La Journée nationale de la transformation numérique 2021 (Vietnam DX Day 2021), devra réunir environ 3.000 délégués les 26 et 27 mai à Hanoi, a annoncé l’Association vietnamienne des services logiciels et des technologies de l'information (VINASA).

Conférence de presse sur la Journée nationale de la transformation numérique 2021. Photo : ictvietnam.vn

L’événement qui se tiendra sur le thème «Transformation numérique nationale : partage et connexion», se focalisera sur quatre contenus principaux : Actualisation des tendances de la transformation numérique, présentation des méthodes de transformation numérique efficaces, partage des exemples de réussite, et mise en relation de l’offre avec la demande.



Au menu figureront notamment huit conférences sur huit domaines principaux du programme national de transformation numérique : finance-banque, santé, éducation, agriculture, transport-logistique, énergie, ressources naturelles-environnement, production-industrie.



En outre, l’événement proposera deux conférences spéciales sur la transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises et la promotion des start-up numériques au Vietnam.



Parallèlement seront organisés une exposition sur les plates-formes de solutions numériques vietnamiennes 2020, un programme de connexion offre-demande (Business-to-Business et Business-to-Government) et une conférence en ligne pour présenter les solutions et plates-formes numériques vietnamiennes.



Avec le Programme national de transformation numérique lancé en 2020, la Directive n°01/CT-TTg du Premier ministre en date du 14 janvier 2020 sur l’accélération du développement des entreprises numériques vietnamiennes, et la Décision n°127/QD-TTg du Premier ministre en date du 26 janvier 2021 portant promulgation de la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle (IA) jusqu’en 2030, le Vietnam a fait preuve d’efforts soutenus à cet égard.



Le Vietnam accélérera cette année le processus de transformation numérique en vue d’une croissance durable et d’un développement complet. L’objectif d’ici 2025 est que l’économie numérique représente 20% du PIB; que la part de celle-ci dans chaque branche ou domaine atteigne au moins 10%; et que la productivité annuelle augmente d’au moins 7%. – VNA