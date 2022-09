Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le consul général du Vietnam à Vancouver Nguyen Quang Trung a récemment visité et travaillé avec les autorités et un certain nombre d'agences de la région de Yukon pour promouvoir des relations de coopération intégrale entre le Vietnam et ce territoire.

Lors de la rencontre avec la vice-première ministre du Yukon, Mme Tracy McPhee, et le ministre du Développement économique, du Logement, du Tourisme et de la Culture, Ranj Pillai, le consul général Nguyen Quang Trung a confirmé que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) offrait de nouvelles opportunités de coopération bilatéral dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Les entreprises vietnamiennes et yukonnaises peuvent explorer le potentiel de coopération dans la production d'appareils électroménagers à partir des matériaux en bois du Yukon, le travail, l’éducation, le tourisme, les échanges entre les peuples, etc, a-t-il ajouté.

La vice-première ministre Tracy McPhee et le ministre Ranj Pillai ont exprimé un grand intérêt pour les domaines de coopération importants entre le Yukon et le Vietnam, notamment dans le travail, et ont laissé entendre qu'ils étaient prêts à accorder la priorité aux entreprises vietnamiennes qui souhaitent investir dans le secteur hôtelier au Yukon.

Lors d'un échange avec des entreprises de la Chambre de commerce du Yukon, le consul général Nguyen Quang Trung a fourni des informations sur l'environnement d’investissement et d’affaires au Vietnam dans le contexte où le Vietnam et le Canada sont tous deux membres du PTPGP. Certaines entreprises ont exprimé leur souhait de recevoir des travailleurs vietnamiens dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie…

Pendant ce temps, les dirigeants de l'Université du Yukon se sont engagés à créer les conditions pour recevoir plus d'étudiants vietnamiens. -VNA