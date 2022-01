Photo d'illustration: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) – Sur la base des résultats positifs des négociations avec les pays et de l'approbation des autorités, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines vient d'annoncer le reprise de lignes internationales régulières vers cinq pays et territoires, dont la République de Corée, Singapour, la Thaïlande, le Laos et Taïwan (Chine).

Auparavant, la compagnie avait officiellement rouvert des vols réguliers vers les États-Unis, le Japon et le Cambodge.

Avec les préparatifs de reprise des liaisons vers l'Europe et l'Australie en janvier 2022 dès l'autorisation, Vietnam Airlines s'emploiera à reprendre complètement son réseau de vols internationaux au début de 2022.

Cette ouverture des vols internationaux fait partie du plan de la compagnie visant à rétablir les opérations normales et à étendre son réseau de lignes après la longue période de perturbation due à la crise sanitaire.

Les billets pour ces vols sont actuellement disponibles sur le site Web, la billetterie et les agents officiels de Vietnam Airlines. La fréquence des opérations sera étroitement surveillée et ajustée par Vietnam Airlines en fonction de la demande du marché, notamment à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel).

Avant d'acheter des billets, Vietnam Airlines recommande aux passagers de se renseigner et de satisfaire pleinement aux conditions d'entrée exigées par les autorités. -VNA