Hanoi (VNA) - Vietnam Airlines est la première compagnie aérienne du Vietnam et la neuvième du monde à avoir obtenu 5 étoiles, sur une échelle de 1 à 5 étoiles, dans le classement «Sécurité aérienne Covid-19» réalisé par l’organisme international de notation indépendant Skytrax.

Vietnam Airlines a créé un système de sécurité des voyages basé sur une variété de normes mondiales. Photo : VNA

L’attribution de 5 étoiles est le classement le plus élévé. Il prend en compte l’efficacité et la cohérence des normes et procédures d’hygiène et de sécurité mises en place par Vietnam Airlines face à la Covid-19 depuis l’enregistrement des passagers jusqu’à leur embarquement.

L’audit de sécurité Covid-19 a été appliqué par Skytrax en avril 2021, évaluant tous les protocoles de santé et de sécurité mis en place pendant la crise sanitaire afin d’améliorer la sécurité des clients et de ses employés.

La notation évalue les installations et le service afin de déterminer le niveau d’efficacité et de constance des procédures mises en œuvre, tant à l’aéroport qu’à bord. Les procédures concernées sont : le nettoyage, la désinfection, l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI), la signalisation et l’information, l’application de la distanciation sociale, l’offre de désinfectant pour les mains, les installations, la sonorisation, l’organisation et le contrôle des flux de passagers, l’application des masques de protection et le service adapté à l’aéroport et à bord. - VNA