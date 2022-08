Hanoi (VNA) - Depuis le 15 août, les passagers de Vietnam Airlines peuvent profiter des publications vietnamiennes et internationales grâce à son nouveau service gratuit, PressReader.

Les passagers peuvent lire les journaux directement ou les enregistrer sur leurs appareils électroniques personnels pour les lire n’importe où et n’importe quand. Il suffit ainsi d’accéder simplement à l’application mobile Vietnam Airlines, puis à PressReader et de vérifier le code de réservation et les informations sur l’itinéraire.La liste des publications comprendra plus de 7.000 journaux et magazines de divers genres tels que l’actualité, l’économie, le tourisme, les sports et le divertissement dans 70 langues, entièrement gratuits par Vietnam Airlines.Il s’agit d’un avantage particulièrement attractif car de nombreuses éditions électroniques de journaux et de magazines peuvent normalement avoir des frais d’abonnement allant jusqu’à 300 dollars par an.Avec cette application, les passagers peuvent emporter à bord des milliers de journaux, y compris des publications internationales telles que Bloomberg, The Economic Times et The Wall Street Journal, ainsi que des journaux et magazines vietnamiens tels que Vietnam Investment Review, Giao Thông, Viet Nam News et Héritage.Le service est valable 48 heures (24 heures avant le départ prévu jusqu’à 24 heures après l’atterrissage de l’avion). Seules les catégories téléchargées peuvent être stockées indéfiniment sur l’appareil d’invité.Le lancement du service PressReader est notre nouvelle avancée dans la numérisation des services et l’amélioration de l’expérience de vol pour les passagers. De plus, cela aidera Vietnam Airlines à réduire le papier et la charge de transport de l’avion, contribuant ainsi à économiser les ressources et à protéger l’environnement, a déclaré le directeur général adjoint de Vietnam Airlines, Trinh Hông Quang.Un tel service de divertissement est un avantage exceptionnel lorsque les passagers voyagent avec Vietnam Airlines. Actuellement, les passagers de Vietnam Airlines peuvent profiter d’une variété de films, de musique, de journaux et de magazines via des écrans personnels sur les Airbus A350 et Boeing 787 ; ainsi que le WiFi sur l’Airbus A321neo. – VNA