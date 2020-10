Hanoi (VNA) – Cinquante organisations du Parti des provinces et villes sous l’autorité centrale ont organisé avec succès leurs congrès dans la perspective du 13e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général et président Nguyên Phu Trong, en ouverture du 17e Congrès de l’organisation du Parti de la ville de Hanoi pour le mandat 2020-2025, le 12 octobre. Photo : VNA

Elles figurent parmi les 67 organisations provinciales et municipales du Parti du ressort central devant tenir leurs congrès pour le mandat 2020-2025 avant le 31 octobre 2020.

Quatre contenus figuraient à l’agenda des congrès, à l’exception des ceux de l’organisation du Parti pour l’Armée et du Comité central du Parti pour la Police qui ont organisé leurs échéances avec au menu trois contenus.



Les congrès des organisations provinciales et municipales du Parti ont fait le bilan de la mise en œuvre du mandat 2015-2020 et défini les orientations, objectifs, tâches et solutions pour le mandat 2020-2025.



Ils ont discuté et apporté leurs opinions aux projets de documents du 13e Congrès national du Parti, élu les comités exécutifs de leurs organisations du Parti pour le mandat 2020-2025, et élu les délégués pour participer au 13e Congrès national du Parti.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’adresse au 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025, le 15 octobre. Photo : VNA

Parmi les 48 secrétaires des organisations provinciales et municipales du Parti, 31 ont été reconduits pour le mandat 2020-2025, 17 autres élus pour la première fois, six sont des femmes, 22 sont nés dans les années 1970, dont les plus jeunes sont nés en 1976 – Dang Quôc Khanh, secrétaire du comité du Parti de la province de Hà Giang, et Thai Thanh Quy, secrétaire du comité du Parti de la province de Nghê An.



Parmi les 31 secrétaires réélus, cinq sont des femmes, 12 sont nés dans les années 1970. Parmi les 17 secrétaires élus pour la première fois figurent une femme et dix nés dans les années 1970.

Dix-sept organisations du Parti des provinces et villes sous l’autorité centrale tiendront leurs congrès dans les délais impartis.



Au cours des près d’un siècle depuis la création du Parti, pour le Vietnam, chaque Congrès national du Parti est considéré comme un grand et important événement qui a une signification historique et marque une nouvelle période de développement de la nation.



Le 13e Congrès national passera en revue la mise en œuvre de la Résolution du précédent Congrès national, dressera des bilans des 35 ans de Renouveau, des 30 ans de mise en œuvre du Programme politique de 1991, des 10 ans de mise en œuvre du Programme politique complémentaire de 2011.



Il évaluera également la mise en œuvre de la Stratégie de développement socioéconomique 2011-2020 et définira des orientations et tâches pour le mandat 2021-2026 ainsi que des objectifs et orientations pour 2030 (célébration du centenaire de la fondation du Parti) et la vision pour 2045 (célébration du centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam – aujourd’hui République socialiste du Vietnam). – VNA