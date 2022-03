La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Bangkok (VNA)- Vietjet Thaïlande, une filiale de la compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air en Thaïlande, vient de signer un accord de coopération stratégique avec et l'Autorité du tourisme de Thaïlande (TAT) pour mener des activités de marketing entre les deux parties afin d'attirer les touristes en Thaïlande, en particulier les visiteurs en provenance du Vietnam et du Cambodge.

En conséquence, les deux parties continuent de promouvoir la coopération pour mener à bien des activités promotionnelles conjointes et organisent conjointement des voyages de familiarisation (voyages FAM) pour les agents de voyages et les délégations de presse en Thaïlande afin de partager des informations touristiques et celles sur les destinations, afin de promouvoir des programmes de promotion et de marketing, aidant ainsi l'aviation et le tourisme à se rétablir dans les meilleurs délais.

Selon le directeur adjoint de la TAT, Tanes Petsuwan, la coopération avec Vietjet aide à utiliser efficacement le réseau en expansion de cette compagnie aérienne vietnamienne pour développer le tourisme en Thaïlande.

Photo: Vietjet Air Photo: Vietjet Air

Mme Nguyen Thi Thuy Binh, présidente de Vietjet Thaïlande, a déclaré que cette coopération apporterait aux touristes de nombreux programmes attrayants dans les temps à venir, favorisant la reprise du tourisme en Thaïlande ainsi que dans la région. « Avec la liaison entre le Vietnam, le Cambodge, Taïwan... et un large réseau aérien au pays du Temple d'Or, à travers une variété de produits aéronautiques, nos services de qualité permettront aux voyageurs d'avoir des voyages pratiques, agréables. », a-t-elle affirmé.

Auparavant, Vietjet Air a annoncé le 15 février qu'elle opérerait six vols aller-retour entre Ho Chi Minh-Ville et la capitale thaïlandaise Bangkok à partir de mars, doublant sa fréquence actuelle. De plus, Vietjet Thailand rétablira également la ligne Da Nang - Bangkok à partir du 27 mars et ouvrira une nouvelle ligne entre Bangkok et la capitale cambodgienne Phnom Penh à partir du 16 mars, et continuera à étendre son réseau de vols dans un avenir proche.

En Thaïlande, Vietjet exploite également un vaste réseau de vols intérieurs reliant Bangkok aux centres touristiques et économiques du pays du Temple d'or tels que Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Krabi, Udon Thani, Hat Yai, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat, Ubon Ratchathani et Surat Thani en plus d'autres lignes aériennes inter-régionales.-VNA