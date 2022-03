Photo: VNA

Hanoï (VNA) –Vietjet Air effectuera un vol gratuit pour rapatrier les citoyens vietnamiens en Ukraine, a annoncé le 2 mars un représentant de la compagnie aérienne.

Le vol décollera le 6 mars de la ville de Warsaw, en Pologne, a-t-il ajouté.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh avait demandé au ministère des Transports d’ordonner aux compagnies aériennes vietnamiennes de préparer des plans pour rapatrier les citoyens vietnamiens et les membres de leur famille en Ukraine dans la limite de leurs fonctions, de leurs missions et de leurs compétences, et de formuler des propositions pertinentes sur les questions dépassant leurs compétences.

Environ 7.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient actuellement en Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères. A midi mardi 1er mars 2022, environ 200 d’entre eux ont bénéficié de l’aide de l’ambassade du Vietnam en Ukraine et des associations ukrainiennes pour quitter la zone de conflit. -VNA