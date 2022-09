Photo: Vietjet



Hanoï (VNA) - La saison des fêtes approche, Vietjet annonce la campagne "Love Connection" - la toute première pour l'Inde qui offre aux couples indiens la possibilité de vivre leur "lune de miel" de rêve à Da Nang et Phu Quoc, des villes côtières touristiques du Vietnam.



Du 15 septembre au 30 novembre (GMT 7), la campagne « Love Connection » est un concours de talents sur mesure dédié aux couples indiens. Avec leurs propres moments impressionnants enregistrés dans le voyage pour se retrouver, les couples ont de nombreuses opportunités de devenir l'un des plus chanceux qui remportent de précieuses récompenses par Vietjet.



Les couples gagnants avec leurs histoires uniques gagneront le prix de vacances romantiques à Da Nang, une ville côtière qui est un pôle d'attraction pour les touristes du Centre du Vietnam, ou à Phu Quoc – « l'île des perles » du Vietnam. En particulier, « l'île des perles », célèbre pour ses plages de sable blanc et ses paysages poétiques, serait une destination pour les mariages. De plus, les couples sélectionnés auront l'opportunité de découvrir les services uniques de Vietjet - une compagnie aérienne avec 17 routes reliant le Vietnam à l'Inde. Les détails du programme et les règles de participation sont présentés sur le site web : https://loveconnection.vietjetair.com.



Outre les activités festives, l'événement principal qui se tiendra vers la mi-novembre 2022 mettra en vedette un jury de célébrités, d'influenceurs et de représentants de Vietjet et de couples gagnants. Les gagnants participeront à une expérience unique appelée l'événement "Celebration of Love" sur la plage de Mumbai. En outre, ils recevront des billets d'avion aller-retour de l'Inde au Vietnam par Vietjet ainsi qu'un bon de villégiature pour les deux.



Grâce à son vaste réseau de vols, Vietjet offre aux gagnants la possibilité de choisir leur vol préféré vers le Vietnam, y compris Mumbai / New Delhi / Ahmedabad / Hyderabad - Phu Quoc / Da Nang / Ho Chi Minh-Ville / Hanoï avec l'heure de départ prévue entre le 15 novembre 2022 et le 30 juin 2023 (termes et conditions appliqués).



Les histoires seront enregistrées jusqu'à la fin du 15 octobre 2022. Ensuite, les gagnants seront présélectionnés et annoncés par Vietjet le 24 octobre 2022, sur la base des décisions d'un jury. Les histoires gagnantes doivent présenter des histoires d'amour des participants avec la volonté pour la découverte de nouvelles destinations. Les participants sont tenus de suivre le format officiel d'un article avec une image (jusqu'à 1.000 mots et 5 photos, chaque photo ne dépasse pas 5 Mo ou une vidéo qui ne dépasse pas 200 Mo).



Les gagnants dont les histoires reçoivent le plus de votes sur le site web officiel du concours et des plateformes sociales associées pour leur caractère unique, recevront une invitation à participer à la soirée de remise des prix Love Connection 2022 ainsi qu'à l'événement Celebration of Love à Mumbai. Ils seront également récompensés avec un voyage de lune de miel au Vietnam, découvrant un paradis avec des services de villégiature de luxe au Vietnam.



Connue pour ses plages inexplorées, Phu Quoc a un littoral sans fin avec un paysage naturel diversifié et magnifique. Avec la présence de nombreuses stations balnéaires de luxe de classe mondiale, de produits locaux riches et diversifiés, Phu Quoc est devenue une "perle brillante" sur la carte touristique internationale.



Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais il s’est également positionné aux avant-postes de l’innovation dans l’ensemble de la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA