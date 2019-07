À l'événement (photo: VNA)

Tokyo (VNA) - Le Viet Tech Day 2019, le plus grand symposium sur la technologie vietnamienne au Japon, s'est déroulé à Tokyo le 27 juillet et a attiré près de 400 jeunes amoureux des technologies.



L’organisation des professionnels vietnamiens au Japon (VPJ) ont organisé cet événement sous les auspices de VinAI et VNEXT du Vietnam, de Mercari de BizReach, de Line et de Money Forward du Japon, et de Google.



Nguyen Mai Anh, membre du comité d’organisation, a déclaré que l'événement visait à présenter les dernières tendances technologiques aux jeunes, et à les aider à définir des orientations de carrière.



Les ingénieurs vietnamiens travaillant pour de grands groupes de haute technologie ont partagé leurs connaissances sur l’application de l’intelligence artificielle et de la blockchain dans les entreprises. -CPV/VNA