Photo: vietnamnet

Hanoï (VNA) - La 3e édition du concours Viet Solutions vient d’être lancée par le groupe vietnamien Viettel et le ministère vietnamien de l'Information et des Communications.

Viet Solutions est un concours annuel qui recherche des produits et solutions numériques susceptibles d'accélérer les progrès de la transformation numérique en résolvant des problèmes dans différents domaines : santé, éducation, finance – banque, agriculture, transport - logistique; énergie, ressources naturelles - environnement, production industrielle, solutions de divertissement – gadget, et gestion d'entreprise.

Un nouveau point de l’édition 2021 est que l’organisateur a décidé de recevoir des idées et initiatives technologiques, et a triplé le montant des récompenses.



Viet Solutions 2021 est ouvert à tous les individus/collectifs dans tous les pays du monde.



Les lauréats recevront des prix en espèces, de 12.000 dollars pour le 1er, de 8.500 dollars pour le 2e et 6.400 dollars pour le 3e. En particulier, cette année, il y aura deux 2e prix et deux 3e prix.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 août 2021.



Lors des deux premières éditions, le comité d'organisation avait reçu au total plus de 600 dossiers en provenance de 11 pays. -CPV/VNA