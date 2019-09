Dotée d’une côte de plus de 300 km et de plages de sable blanc aux eaux limpides, Ba Ria-Vung Tau possède tous les atouts pour développer un tourisme balnéaire de qualité.

Découverte du Vietnam vous propose cette semaine de découvrir le marais de Thi Tuong. Situé à 40 km au Sud de la ville de Cà Mau, à l’extrême Sud du pays, il est le plus grand marais du delta du Mékong.

Le tourisme intelligent fait partie d’une des conditions sine qua non pour développer une ville intelligente. En 2017, Hô Chi Minh-Ville a adopté un programme de développement axé sur le tourisme 4.0.

Le bambou et l’énergie solaire ont été au cœur du tourisme durable lors de la conférence et l'atelier "Le bambou et la durabilité 2019".