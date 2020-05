Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une vidéoconférence entre Hô Chi Minh-Ville et la ville russe de Saint-Pétersbourg s’est déroulée le 19 mai pour marquer le 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh (19 mai) et célébrer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan. Photo : VNA

Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de Saint-Pétersbourg Beglov Alexander a rappelé la visite du Président Hô Chi Minh à Petrograd (Saint-Pétersbourg aujourd'hui) en 1923, marquant une nouvelle étape dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Des événements rendant hommage au héros national vietnamien ont été organisés dans la ville le 19 mai de chaque année depuis 2018, a-t-il déclaré.

Il a exprimé sa fierté pour Saint-Pétersbourg de jouer un rôle crucial dans les relations Vietnam-Russie qui se sont construites sur la longue amitié et l'entraide, affirmant que les liens entre Saint-Pétersbourg et Hô Chi Minh-Ville se développent haureusement dans les domaines de l'économie, de l’éducation, du tourisme et de la coopération des jeunes.

Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, pour sa part, a déclaré que l'apprentissage du marxisme-léninisme et de la Révolution d'octobre et avec l'aide de l'ex-URSS (la Russie aujourd'hui), Nguyen Ai Quoc, un pseudonyme du Président Hô Chi Minh, avait trouvé le moyen de libérer le peuple vietnamien du régime féodal et des colons français, de gagner la victoire dans la guerre de résistance contre les États-Unis et de réunir le pays.

Il a affirmé que les dirigeants et le peuple vietnamiens se souvenaient toujours du soutien de la Russie à la lutte du pays pour l'indépendance et la reconstruction nationale.

Le Vietnam veut porter l'amitié et le partenariat stratégique intégral bilatéral avec la Russie à un nouveau niveau, a-t-il déclaré, ajoutant que Hô Chi Minh-Ville et son peuple feront tout leur possible pour renforcer les liens avec Saint-Pétersbourg afin de contribuer aux relations des deux pays.

L'ambassadeur vietnamien en Russie Ngo Duc Manh et le consul général de Russie à Hô Chi Minh-Ville, Aleksey Popov, ont également prononcé des discours soulignant le rôle du Président Hô Chi Minh dans le développement des relations bilatérales ainsi que les orientations pour l'élargissment des relations bilatérales à l'avenir.- VNA