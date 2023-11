La remise de tablettes aux meilleurs élèves du district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân (Centre).

Photo : VNA

Les Cham du village de Thanh Duc, district de Ninh Phuoc, province de Ninh Thuân, maintiennent toujours la tradition de l’étude. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Après dix ans de mise en œuvre de la Résolution No29 du Comité central du Parti sur l’innovation dans l’éducation et la formation, le Vietnam a obtenu des résultats encourageants, notamment grâce aux nouveaux modèles d’études.Le Parti et l’État souhaitent mettre l’innovation au cœur de l’éducation et la formation, en accord avec l’évolution de la société. Grâce aux efforts déployés au cours de la dernière décennie, l’Association vietnamienne pour la promotion de l’apprentissage (AVPA) a apporté d’importantes contributions.Tout le secteur de l’éducation s’est mobilisé pour mettre en œuvre avec succès la décision du Premier ministre sur la construction et la promotion de modèles d’apprentissage. Ces modèles motivent les individus à étudier avec enthousiasme, suivant la devise “apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être humain”. Ceci est d’autant plus important que la 4e Révolution industrielle a un fort impact sur tous les aspects de la vie socio-économique du pays.Selon Lê Manh Hùng, vice-président et secrétaire général de l’AVPA, les modèles d’apprentissage constituent une base solide permettant à chacun, des étudiants aux adultes jusqu’aux retraités, d’avoir la possibilité d’apprendre à travers des institutions éducatives non formelles.Ces dernières années, l’AVPA a collaboré avec le ministère de l’Éducation et de la Formation pour développer des Centres d’apprentissage communautaires, promouvoir des ressources éducatives ouvertes et innover dans les méthodes d’enseignement.Actuellement, les établissements d’enseignement informel tels que les Centres d’apprentissage communautaires, les établissements de formation professionnelle dans les communes et les quartiers, les écoles de formation ouvrière dans les entreprises, les maisons de la culture, les bibliothèques et les clubs ont formé un vaste réseau d’apprentissage, bénéficiant aux apprenants de tous âges.Ces derniers temps, des ressources sociales ont été mobilisées dans tout le pays pour créer des fonds de promotion de l’apprentissage. Chaque année, des millions d’étudiants défavorisés reçoivent des bourses à tous les niveaux. Des dizaines de milliers de récompenses sont décernées aux meilleurs étudiants et élèves.En plus des bourses et des récompenses destinées à promouvoir les études, l’AVPA propose également d’autres formes de soutien, en reliant par exemple les écoles aux zones résidentielles dans les régions montagneuses, ainsi qu’en fournissant des ordinateurs pour aider les étudiants à apprendre en ligne, notamment durant la pandémie de COVID-19.Ces trois dernières années, l’AVPA a mis en œuvre le programme de bourses intitulé “L’apprentissage ne finit jamais”, en suivant les enseignements du défunt Président Hô Chi Minh. Ces bourses sont remises le jour de l’anniversaire du défunt Président, le 19 mai, dans les 63 provinces et villes du pays, à des adultes et des étudiants ayant obtenu d’excellents résultats, y compris des personnes âgées de plus de 80 ans ! Elles ont motivé des générations de Vietnamiens, des montagnes aux plaines, à fréquenter ou à retourner à l’école.À côté de résultats encourageants, des défis subsistent. M. Hùng estime que la principale difficulté réside dans la conception erronée de l’“éducation des adultes”, qui était assez répandue parmi certains gestionnaires de l’éducation et décideurs politiques. Beaucoup de personnes considèrent que “l’éducation des adultes” est moins importante que celle des enfants. Les concepts d’“éducation non formelle” sont souvent négligés au profit de l’éducation formelle.Selon lui, actuellement, le Vietnam ne dispose pas d’une loi complète sur la formation continue. Chaque localité a ses propres pratiques, sans orientation nationale unifiée.L’AVPA a suggéré au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d’examiner des modèles culturels en intégrant le concept de “Famille apprenante” dans le cadre de la “Famille culturelle”, car une famille culturelle doit d’abord être une famille apprenante.Le ministère de l’Éducation et de la Formation devrait accorder davantage d’attention aux politiques de formation continue et d’éducation des adultes.De plus, les localités devraient associer la campagne “Tout le pays construit une société apprenante, promeut l’apprentissage tout au long de la vie”, avec l’objectif d’une innovation globale dans l’éducation et la formation.Les Centres d’apprentissage communautaires et les établissements d’enseignement pour adultes ont besoin d’investissements appropriés en ressources humaines et en infrastructures pour devenir des lieux d’apprentissage adaptés, répondant aux besoins et aux aspirations de la population.Pour développer les centres d’apprentissage communautaires, les associations de promotion de l’apprentissage recommandent aux autorités locales d’utiliser les nouvelles technologies de l’information, d’organiser des formations professionnelles et linguistiques pour les travailleurs ruraux, afin de les aider à augmenter leurs revenus et à lancer leur propre entreprise.L’AVPA travaillera également avec le secteur culturel pour développer les bibliothèques et élargir le choix des méthodes d’apprentissage afin de répondre aux besoins de chacun. Elle guidera les collèges et les universités dans la création d’une base publique de matériels pédagogiques.L’association souhaite également promouvoir le modèle d’adultes et de seniors apprenants afin que tous les citoyens puissent apprendre tout au long de leur vie. - VNA/CVN