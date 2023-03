Lors du colloque ayant pour thème le renforcement de la résilience des régions urbaines au Vietnam face aux impacts du dérèglement climatique, tenu le 7 mars à Hanoï. Photo: Comité d'organisation

Hanoï (VNA) - Le 7 mars, s’est tenu à Hanoï un colloque sur l’aménagement et le développement urbain durable. L’événement a pour thème le renforcement de la résilience et du rétablissement des régions urbaines au Vietnam face aux impacts du dérèglement climatique.

Dans le cadre de l’aménagement et du développement urbain face au changement climatique, la Commission économique du Comité central du Parti (CEC), de concert avec le ministère de la Construction et l’Agence française du développement, a organisé un colloque national sur l’amélioration de la résilience et du rétablissement des régions urbaines au Vietnam.

Il s’agit d’échanger sur la façon de soutenir le pays pour atteindre les buts fixés en ce qui concerne la résilience face à l’influence du changement climatique ainsi que la diminution du volume de gaz à effet de serre et de la protection de l’environnement.

Après 35 ans du déploiement du Renouveau (Dôi moi) et du développement, le Vietnam a réalisé des exploits en matière de l'aménagement urbain avec un processus d’urbanisation rapide (40% en 2022 contre 30,5% en 2010). Celui-ci représente environ 70% du PIB, ce qui a permis d’améliorer le niveau de vie des habitants.

Et pourtant, ce processus n’est pas encore parfait : manque de stratégie globale et durable, la disparité entre l’infrastructure et la demande de développement sociale, la protection de l’environnement, le gaspillage des ressources naturelles, foncières et humaines et un manque de compétence en ce qui concerne la gestion. Une stratégie d’aménagement global doit être envisagée pour assurer la croissance verte face au dérèglement climatique et "zéro émission nette" en 2050.

Présent au colloque, Nguyên Duc Hiên, vice-président de la CEC a souligné : "Au niveau du développement urbain, il est important de s’adapter à chaque endroit mais une connexion entre les régions urbaines est nécessaire. La résilience face au changement climatique est mise en priorité lors des projets concernant aussi les programmes nationaux".

Poursuivant l’opinion du dirigeant de la CEC, Nguyên Tuong Van, vice-ministre de la Construction a indiqué : "L’une des missions de pointe de notre secteur, c’est de faire un grand pas en avant tout en veillant à la qualité, de l’aménagement, de la construction lors des programmes de développement urbain". Avant d’ajouter : "Effectuant des missions pertinentes en termes de coordination internationale, le ministre de la Construction participe intensivement à la coopération tout en échangeant des expériences avec des partenaires étrangers dont la France et d’autres pays de l’Union européenne".

Soutenir le Vietnam

L’ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, a indiqué : "l’Union européenne s’engage toujours à soutenir le gouvernement vietnamien. C’est pour ça que nous établissons le fond WARM dans le but de financer la réalisation des nouveaux projets adaptés au changement climatique. Les expériences tirées de la réalisation de certains projets qui permettent de mettre en place des politiques avec le gouvernement vietnamien".

Ce colloque a vu la participation de nombre orateurs venant des services centraux et locaux et, des experts de Lyon, venant présenter des expériences et apporter des solutions prises par la France en ce qui concerne les différentes négociations entre les autorités locales et les entreprises privées.

Avec une vingtaine d’années de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la ville de Lyon , les experts venant de cette ville française ont abordé, lors du colloque, l’expérience en cours pour mener à bien le développement urbain durable à Lyon. "La France est toujours prête à soutenir le gouvernement vietnamien dans cette lutte contre la diminution des impacts du dérèglement climatique et l’adaptation à ce phénomène", a déclaré Nicholas Warnery, ambassadeur de France au Vietnam. Il a poursuivi : "Nous devons tous avancer, ensemble, et je suis convaincu que l’expertise apportée par ces experts lyonnais contribuera à clarifier des problèmes auxquels font face certaines localités vietnamiennes". -CVN/VNA