L'ambassadeur vietnamien en Australie , Pham Hung Tam (2e à gauche), et son épouse (première à gauche), et le gouverneur général australien, David Hurley, et son épouse. Photo : VNA

Sydney (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, a présenté ses lettres de créance au gouverneur général australien, David Hurley, lors d’une cérémonie tenue le 28 février.Étaient présents à la cérémonie l'épouse du gouverneur général australien, des responsables du Bureau du gouverneur général ainsi que des représentants du ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce.Lors de la réception, le gouverneur général David Hurley a émis son espoir que l'Australie et le Vietnam renforceraient la coopération bilatérale et élargiraient leur collaboration et leurs échanges sur les questions régionales et internationales, promouvant les intérêts communs pour la paix, la stabilité et la coopération et la prospérité dans la région.Il s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur Pham Hung Tam apporterait de nombreuses contributions positives à l'expansion et à l'approfondissement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines tels que la politique, l'économie, la sécurité, la défense, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.De son côté, l'ambassadeur Pham Hung Tam s’est dit confiant en le fort développement des relations entre les deux pays dans les domaines clés ainsi qu'en les perspectives de coopération dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, l'économie verte, la transition énergétique, la résilience au changement climatique.Le diplomate vietnamien a promis de faire de son mieux pour contribuer à promouvoir les bonnes relations entre le Vietnam et l'Australie aussi bien sur le plan bilatéral que multilatéral, dans l’intérêt des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans la région.-VNA