Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire placé sur le thème "Espace culturel de Ho Chi Minh - diffusion des idées, de la culture, de la moralité et du style de Ho Chi Minh parmi les femmes à Ho Chi Minh-Ville » a eu lieu le 2 juin dans la mégapole du Sud.

S'exprimant lors du séminaire, Nguyen Thi Thanh Thuy, directrice adjointe du service municipal de la Culture et des Sports a déclaré que l'espace culturel de Ho Chi Minhdans la mégapole économique du Sud serait une combinaison de nombreux facteurs depuis le mode de vie, le style, la conduite pour orienter vers la création d’un mode de vie des habitants de la ville portant le nom du président Ho Chi Minh.

Par conséquent, la création de l'espace culturel de Ho Chi Minh est une tâche commune et importante pour mettre en œuvre la Résolution du 11e Congrès du Parti de Ho Chi Minh-Ville du mandat 2020-2025.

La ville encourage l'Union des femmes à avoir des idées et des activités spécifiques pour créer un espace culturel Ho Chi Minh avec des caractéristiques spécifiques sous la forme d'un espace matériel ou immatériel en vue de propager et de promouvoir de manière visuelle et vivante sur les femmes de la ville portant le nom du président Ho Chi Minh.-VNA