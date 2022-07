Le moniteur Vconnex mis sur le marché en juillet 2021. Photo: vconnex.vn

Hanoï (VNA) - Depuis quelques années, désireux de contribuer à résoudre les problèmes qui affectent directement la vie des habitants du pays et de promouvoir l’esprit «Make in Vietnam», la société des technologies industrielles Vconnex, relevant du groupe de télécommunication VNPT, a lancé de nouveaux produits pratiques. Il s’agit notamment du moniteur intelligent de consommation d’énergie Vconnex qui, grâce à ses avantages exceptionnels, a reçu le prix d’excellence du ministère de l’Information et de la Communication lors de la remise des Prix des produits numériques potentiels Make in Vietnam 2021.



Lancé en juillet 2021, en plein contexte de l’épidémie de Covid-19, le moniteur intelligent de consommation d’énergie Vconnex est conçu pour un large éventail de clients tels que les ménages, les maisons à louer et même les entreprises. Pour les ménages, un moniteur de consommation électrique permet de garder la main sur la facture d'électricité et d’avertir les utilisateurs lorsque les indicateurs électriques dépassent le seuil fixé.



Pour les propriétaires de logements à louer, cet équipement aide à vérifier de manière transparente l’indicateur, à calculer la consommation d’électricité via son smartphone et à payer sa facture d’électricité en ligne. Quant aux entreprises, ce moniteur est un moyen efficace leur permettant de contrôler le budget d’électricité, d’analyser, d’évaluer et de rapporter la consommation d’énergie par jour, par semaine et par mois ainsi que de planifier un plan pour optimiser les coûts d’électricité dans le commerce.



Selon Dang Ba Minh, propriétaire des logements à louer dans l’arrondissement de Hà Dông à Hanoï, grâce au moniteur intelligent Vconnex, chaque mois, lui et les locataires peuvent vérifier avec précision la consommation d’électricité de chaque pièce. La surveillance et la vérification de la consommation d'énergie sont effectuées facilement sur une application mobile.



«C’est très pratique. Les locataires peuvent consulter quotidiennement leur consommation et leur facture avec une application mobile. S’ils définissent leur limite de consommation sur leur téléphone, ils recevront un message d’alerte lorsque leur utilisation sera supérieure ou proche du niveau défini.», nous dit-il.



Nguyên Van Duc, qui habite également l’arrondissement de Hà Dông, précise: «Cet appareil peut surveiller et gérer les paramètres électriques spécifiques de chaque équipement, de chaque chambre et de chaque membre de la famille. On peut consulter directement ces indicateurs sur l’application Vhomenex installée sur le smartphone, permettant ainsi d’équilibrer ses habitudes de consommation électrique».



La solution de surveillance intelligente de la consommation d’énergie Vconnex est aussi très prisée par les entreprises, car elle les aide à surveiller la consommation électrique spécifique de chaque zone de travail et même de chaque appareil exploité et utilisé. Sur cette base, les entreprises peuvent ajuster la consommation et l’utilisation de l’électricité de façon à assurer et même à augmenter la productivité. Les rapports de la plupart des entreprises utilisant le moniteur intelligent de consommation d’énergie Vconnex ont indiqué que depuis la mise en œuvre de cette nouvelle solution, leur consommation d’électricité a été considérablement réduite, voire jusqu’à 30%.



D’après Hoàng Nam, ingénieur de la société Vconnex, le moniteur intelligent de consommation d’énergie est également conçu comme un composant de la solution Smart Home développée par Vconnex, de sorte qu’il peut être facilement compatible avec de nombreux autres appareils intelligents dans la maison. C’est un produit 100% Made in Vietnam, son prix est donc très compétitif. Cet appareil peut être démonté très facilement et commodément, comme nous l’indique Phan Khac Nguyên Khôi, distributeur officiel de Vconnex dans le Sud.



“L’installation du produit est très simple. Tout électricien peut installer complètement l’appareil en seulement 5 à 10 minutes sans interférer avec l’infrastructure du système électrique. Ensuite, les utilisateurs peuvent connecter l’application Vhomnex”, précise-t-il.



Lors de la remise des Prix Make in Vietnam 2021, Nguyên Duc Quy, directeur général de Vconnex, a affirmé que l’aspiration de son entreprise est de développer les technologies pour mieux servir la population. Bien qu’il ne s’agisse que d’un petit appareil technologique, le monitor intelligent de consommation d’énergie aidera des millions de ménages, de ménages d’affaires et d’entreprises à surveiller et à contrôler la consommation d’énergie, contribuant ainsi à résoudre le problème énergétique de chaque famille.



Dans les cinq prochaines années, environ 2,7 millions de foyers vietnamiens utiliseront ce logiciel de surveillance. Afin de mieux servir leurs clients, Vconnex devrait continuer de perfectionner l’ensemble des moniteurs intelligents de consommation d’énergie et de développer de nouveaux produits pratiques et hautement applicables dans la vie quotidienne, souligne Nguyên Duc Quy.



“Dans les temps à venir, nous nous concentrerons sur le développement de produits pratiques qui apportent des avantages aux consommateurs. Je pense que l’accès et l’utilisation de la technologie pour accélérer la transformation numérique seront une tendance vitale et décisive à l’avenir», indique-t-il.



Avec une bonne stratégie de développement, Vconnex continuera à lancer des produits de transformation numérique «Make in Vietnam», contribuant à la résolution des problèmes pressants de la vie sociale et au développement du pays.-VOV/VNA