Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a accepté la proposition du ministère de la Santé de suspendre les vols internationaux à destination et en provenance de certains pays africains en raison de préoccupations concernant le variant Omicron.

Concrètement, le ministère de la Santé avait précédemment demandé au gouvernement de suspendre les vols à destination et en provenance d'Afrique du Sud, du Botswana, de Namibie, du Zimbabwe, d'Eswatini, du Lesotho et du Mozambique, ainsi que de suspendre la délivrance de visas pour les passagers en provenance de ces pays.

Cependant, de nombreux autres pays ont également détecté des cas très préoccupants de contamination par le nouveau variant, il y a donc encore de grandes chances que ce variant se rende au Vietnam par d'autres vols.

Les frontières du Vietnam restent en grande partie fermées, à part des vols de rapatriement occasionnels ramenant au pays des Vietnamiens à l'étranger, et un programme pilote de réouverture au tourisme international en cours dans cinq destinations sélectionnées, à savoir la ville de Da Nang, et les provinces de Quang Ninh, Quang Nam, Khanh Hoa et Kien Giang.

Tous ces vols ont nécessité l'accord des ministères des Affaires étrangères, de la Santé, des Transports, de la Défense nationale, de la Sécurité publique, selon la CAAV.

La quarantaine médicale ainsi que la déclaration des antécédents de voyage seront renforcées sur les vols approuvés pour éviter les risques d'arrivée d'Omicron dans le pays.

Au 30 novembre, le Vietnam n'avait enregistré aucun cas de COVID-19 par ce nouveau variant. -VNA