Test au Covid-19. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L’unité chargée de faire des essais cliniques pour la première phase du COVIVAX, le deuxième vaccin anti-COVID-19 fabriqué au Vietnam, a annoncé ouvrir depuis vendredi 5 mars l’inscription des volontaires pour mener des essais cliniques vaccinaux.

Ces essais seront effectués au centre de pharmacologie clinique de la Faculté de médecine de Hanoï sur 150 volontaires. Chaque volontaire recevra deux doses à 28 jours d’intervalle. Les premiers tests auront lieu début février 2021.

Si le vaccin prouve son efficacité, il sera injecté à une plus large échelle. La deuxième phase sera effectuée par le Centre médical du district de Vu Thu, dans la province de Thai Binh.

COVIVAC est un vaccin développé par l'Institut des vaccins et des produits biologiques médicaux (IVAC), l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, la Faculté de médecine de Hanoï et des organisations internationales, contre des variants du coronavirus.

Le Vietnam a achevé la première phase des essais du vaccin Nano Covax sur humain, un vaccin anti-COVID-19 local, avec la participation de 60 volontaires.

Le Vietnam est l’un des quatre premiers pays à avoir séquencé le génome du virus SARS-CoV-2 et l’un des cinq premiers à avoir produit des kits de test d'antigène de coronavirus. -VNA