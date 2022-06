Hanoï (VNA) - UpYouth est actuellement le premier incubateur de startups au Vietnam pour les jeunes startups technologiques.

Cet écosystème technopreneurial vise à inspirer les jeunes Vietnamiens à fonder de vraies startups technologiques et à les aider à accéder à des ressources pour réduire les risques liés à la création d'entreprises.

Fondé par des jeunes qui étudient et travaillent dans des groupes et des universités de différents pays, UpYouth offre des opportunités de réseautage, de mentorat, de formation, d'étude de marché et de nombreuses autres sources de soutien pour aider les jeunes vietnamiens de 18 à 25 ans à créer des startups technologiques.

Après plus d'un an de création, UpYouth compte une communauté de plus de 2.000 membres, aidant les entreprises à générer un capital total pouvant atteindre 2,5 millions de dollars.

C'est aussi la première étape du parcours de développement de la communauté des jeunes startups, apportant la culture de startup de la Silicon Valley au Vietnam, avec l'ambition de trouver la première startup "licorne" fondée par de jeunes vietnamiens.

Disposant d'un package de support d'une valeur de plus de 30 millions de dollars provenant d'AWS, Mixpanel, TopCV, Google Slack, etc., UpYouth aide les startups à économiser des coûts pendant l'exploitation.

UpYouth conseille également des stratégies et prépare des documents de levée de fonds pour les startups, dans le but de les aider à lever des capitaux auprès d'investisseurs et de fonds d'investissement. -VNA