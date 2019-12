Le festival de l’Ao Dai sera l'un des activités importantes du Festival de Huê 2020. Photo: huefestival.com

Hanoï (VNA) - Une vingtaine de troupes artistiques internationales, avec des performances culturelles diversifiées et colorées, se réuniront au Festival de Huê 2020 qui aura lieu du 1er au 6 avril.



C’est ce qu’a annoncé Nguyên Dung, vice-président du Comité populaire de la province de Thua Thiên - Huê, lors de la conférence de presse donnée à Hanoï.



Ayant pour thème «Patrimoine culturel, intégration et développement - Huê toujours neuve», cette 11e édition comprendra des nouveautés et sera un événement "vert" où l’on dira «non aux plastiques à usage unique».



Après 10 éditions, cet événement bisannuel culturel - artistique et touristique à l’échelle nationale et internationale continuera à promouvoir les images de l’ancienne capitale de Huê - une ville festive de réputation mondiale - où l’on compte 5 patrimoines reconnus par l’UNESCO que sont la musique de la Cour de Huê (Nha nhac), l'ensemble des Monuments de Huê, les Tablettes de bois de la dynastie des Nguyen (Moc Ban), l’ensemble de documents administratifs de niveau étatique sous la dynastie des Nguyên (Châu Ban), et la littérature gravée sur l'architecture royale de Huê.



Programmes et fêtes principaux à ce festival : cérémonie d'ouverture (à 20h, 1er avril), festival de l’Ao Dai, festival de rue «Couleurs de la culture», festival «Hue - Capitale de la gastronomie», programmes culturels et artistiques «Van hien Kinh ky» (Belle culture de l'ancienne capitale), programme de musique de Trinh Cong Son, festival de la danse international, nuit de l'Asean, cérémonie de clôture (à 20h, 6 avril),...



Il y aura également des activités en écho comme fête des cerfs-volants, foire commerciale, Marathon de Huê, expositions des beaux arts,… - CPV/VNA

