Une super-voiture réalisée par Dao. Photo : VI



Hanoï (VNA) - Dans le souhait de construire des voitures électriques pour son enfant et animé par son amour pour la menuiserie traditionnelle, M. Truong Van Dao, du district de Tu Son, province de Bac Ninh (Nord), a réussi à fabriquer de super-voitures en bois, renommées autant auprès des Vietnamiens que des étrangers.

Diplômé en management de l’Institut des Postes et Communications, Dao a décidé de ne pas suivre cette profession mais d’ouvrir un atelier de production de souvenirs en bois, avec une chaîne YouTube dédiée à son travail.

Lorsqu’il se promenait au parc avec son enfant, voyant son fils conduire des voitures électriques, l'idée lui est venue de lui construire des voitures jouets. Un moyen aussi de nourrir sa passion de la construction automobile.



Il a construit sa première voiture Ferrari en environ trois mois, qui ne circulait qu’à la force humaine. Après avoir diffusé sa création sur sa chaîne YouTube, il a été encouragé par plusieurs visiteurs étrangers, ce qui l’a incité à réaliser sa deuxième auto, la Bugatti Centidieci.

Les bois utilisé est l’ébène et la Pterocarpus macrocarpus. Photo : VI



Jusqu’à maintenant, sa collection de super-voitures de bois à échelle réduite vaut des centaines de millions de dongs, dont des Lamborghini Sian, Bugatti Centodieci, BMW 328 Hommage, Chevrolet Corvette C8, Ford Mustang, et des marques plus populaires tels Toyota Land Cruiser, Audi Q7, Range Rover, Ford F-150

Chaque voiture est un modèle différent. Dao construit tout d’abord le châssis, puis monte le moteur et les roues, la carrosserie, et termine par les petits détails. Enfin, il accroche les phares sur la voiture et la peint, ce qui lui donne un beau look et garantit une longue utilisation.



Les voitures réalisées par Dao ont une échelle 2/3 par rapport à la dimension réelle, et chacune est munie de 4 ou 5 accumulateurs permettant de rouler environ trois heures consécutives. « Bien que la construction d’un véhicule est coûteuse en temps et en argent, je n’ai pas l’intention d'en vendre un. Au contraire, je compte les garder pour faire une exposition individuelle ou en mettre certains aux enchères dans un but caritatif » a-t-il partagé. - VI/VNA