Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Une soirée Rachmaninov aura lieu le 26 mars à l’ Orchestre symphonique de ballet et opéra de Ho Chi Minh-Ville (HBSO) pour célébrer le 150e anniversaire du célèbre compositeur, pianiste et chef d’orchestre russe Sergueï Vassilievitch Rachmaninov (1873-2003).Le talentueux pianiste vietnamien Nguyen Viet Trung de retour de Pologne, qui a fait "exploser" la soirée Chopin en novembre 2022, sera l’invité de cet événement.Sous la direction du chef d’orchestre et Artiste émérite Tran Vuong Thach , les artistes interpréteront deux œuvres bien connues de Rachmaninov, à savoir la Rhapsodie sur un thème de Paganini en la mineur, opus 43, et la Symphonie n° 2 en mi mineur.Né en 1873 en Russie, Rachmaninov est un compositeur appartenant à une génération "intermédiaire" de la musique russe. Il incarne, à la suite de Tchaïkovski, un romantisme russe, à travers un style d’expression empreint d’une intense subjectivité, éloigné de la thématique historique et légendaire qui constitua le domaine privilégié de ses aînés – Moussorgski, Borodine, Rimski-Korsakov.S’il est surtout connu pour ses œuvres pianistiques (concertos, préludes...), celles-ci ne doivent pas occulter des pages non moins remarquables de sa production orchestrale (trois symphonies, opus "L’île des morts"), de ses fresques chorales religieuses (liturgies, vêpres) et de ses nombreuses mélodies. – VNA