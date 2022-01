Hanoi (VNA) – La semaine scientifique VinFuture aura lieu du 18 au 21 janvier à Hanoï, avec la participation des scientifiques de renommée internationale. L’objectif est de travailler ensemble pour promouvoir l’esprit scientifique et d’innovation au service de l’humanité.

VinFuture rend hommage à la valeur de la recherche scientifique et technologique qui contribue à changer le monde. Photo : VinFuture

La semaine scientifique VinFuture est un événement important qui accueillera des milliers de scientifiques, de décideurs et d’entrepreneurs du monde entier. Pour la première fois, des scientifiques de renommée mondiale se réuniront au Vietnam pour participer aux quatre principales activités de ladite semaine : échange avec le Conseil du Prix et le Comité de Présélection ; colloque intitulé "La science pour la vie" ; première cérémonie de remise du Prix VinFuture et dialogue avec les lauréats du Prix VinFuture.La série d’événements commencera le 18 janvier par l’échange avec le Conseil du prix et le Comité de présélection comptant dans ses rangs des scientifiques exceptionnels, et en premier lieu le Professeur Sir Richard Henry Friend de Université de Cambridge et lauréat en 2010 du Prix du millénaire de physique, qui a accepté d’être le président du Conseil du prix VinFuture. Autre grand nom de ce Comité, le Professeur Gérard Mourou d'École polytechnique (France) et Prix Nobel de Physique 2018. Avec d’autres collègues, ils partageront leur passion et discuteront des réalisations et des sacrifices consentis tout au long de leur parcours scientifique. L’événement vise à inspirer l’amour de la recherche et à ouvrir des possibilités aux scientifiques vietnamiens de s’impliquer dans des projets internationaux à travers le monde.La science pour la vieSuite à ce premier événement, le colloque "La science pour la vie" se tiendra le 19 janvier avec la participation d’éminents scientifiques, tels que les Professeurs Sir Richard Henry Friend, Gérard Mourou, Antonio Facchetti, Sir Konstantin (Kostya) S. Novoselov, Jennifer Tour Chayes. Il regroupera également des dirigeants du ministère de la Santé, du ministère de la Science et de la Technologie et du ministère de l’Information et de la Communication, ainsi que des chefs d’entreprise de prestigieuses sociétés nationales et internationales.L’événement verra aussi la participation de conférenciers qui ont joué un rôle important dans la lutte de l’humanité contre le COVID-19 à l’échelle mondiale : le professeur Katalin Kariko, le professeur Drew Weissmen et le professeur Pieter R Cullis - les scientifiques à l’origine de la technologie de l’ARNm pour les vaccins COVID-19 ; le Docteur Quarraisha Abdool Karim et le Docteur Salim Abdool Karim - épidémiologistes ayant des contributions exceptionnelles à la lutte contre le VIH et d’autres maladies contagieuses.Les trois sessions du colloque dureront chacune 90 minutes et aborderont trois thèmes d’importance cruciale : l’énergie, l’intelligence artificielle et la santé mondiale. Chaque session se concentrera sur les tendances en cours ainsi que sur les projections des principaux changements dans la vie des gens avec l’intervention croissante de la science et de la technologie. Ces sujets sont des questions urgentes, au centre de l’attention de la communauté scientifique, représentant la plupart des nominations au Prix VinFuture de cette année. Avec le rassemblement significatif d’éminents scientifiques, de décideurs et d’entrepreneurs de premier plan, le symposium encouragera le soutien scientifique et technique pour créer de nouvelles percées, contribuer à améliorer la vie des gens et réaliser un développement durable pour notre planète et les générations futures.Cérémonie de remise du Prix VinFuture