Photo de famille du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et des experts vietnamiens et russes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une réunion récapitulative des 50 ans de préservation de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh a eu lieu ce jeudi à Hanoï, en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.



S’exprimant lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que la position du Bureau Politique sur la préservation de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh et la construction de son Mausolée était juste, témoignant du souhait du peuple et du Parti, et étant conforme à la tradition des Vietnamiens : «Quand on boit de l'eau, on pense à la source».

La préservation à long terme de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh a pour objectif de graver dans le cœur de chaque Vietnamien son nom, son œuvre et ses grands mérites à la Patrie. C’est un symbole de la solidarité et de la réunification nationale.



Nguyen Xuan Phuc a estimé que la mission de préserver la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh effectuée ces 50 dernières années par le pays était bien soutenue par des experts médicaux soviétiques qui ont surmonté toutes les difficultés pour aider les Vietnamiens en la matière.

Le Mausolée du Président Ho Chi Minh, la place de Ba Dinh, le Vestige du Palais présidentiel, le Musée du Président Ho Chi Minh sont les endroits fréquentés toujours par des Vietnamiens et des amis étrangers en visite au pays. C’est aussi les endroits où se déroulent de nombreux événements politiques importants du pays.



Ces 50 dernières années, sous la direction du Parti et de l'État vietnamiens, avec l’assistance du Parti, de l’Etat et du peuple soviétiques d’hier et des experts russe d’aujourd’hui, les cadres et les soldats de la 69e Division, connue aujourd’hui sous le nom de Commandement de la protection du Mausolée du Président Ho Chi Minh, et le Comité de gestion du mausolée, ont mené à bien leur mission de conserver la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh et d’accueillir les délégations venus de lui rendre hommage, a-t-il précisé.



À cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a remercié le Parti, l'État, le peuple soviétiques d’hier et la Russie d’aujourd’hui, notamment les scientifiques, les experts médicaux participant à la préservation et à la protection absolue de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh.



Dans son rapport présenté à la conférence, professeur et docteur Dang Vu Minh, président du Conseil des sciences médicales au niveau de l'État chargé d'examiner et d'évaluer l’état de la dépouille mortelle du Président Ho Chi Minh, a affirmé que «le corps du président Ho Chi Minh est bien préservé après 50 ans. Aucun changement n'a été détecté par rapport aux chiffres figurant dans les documents d’estimation pour la période 1970-2009. -VNA