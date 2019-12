Hanoi, 11 décembre (VNA) - La présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Comité central du Parti, Truong Thi Mai, a reçu le 10 décembre à Hanoi le vice-président du Comité central du Front laotien pour la construction nationale Chanthavong Xenamatmonti.

Photo : VNA

Mme Truong Thi Mai a déclaré que les travaux de mobilisation de masse du Vietnam et du Laos partagent des similitudes, notamment le même objectif de garantir les droits et intérêts légitimes des citoyens, d'améliorer leur vie et de créer un consensus public sur les politiques du Parti et de l'État pour un développement socio-économique durable.

Elle a ajouté que le Vietnam se concentre sur le maintien du rôle du peuple et de l'ensemble du système politique, avec le Front de la Patrie du Vietnam, les organisations socio-politiques du niveau central au niveau local comme noyau, dans le travail de mobilisation de masse.

Au cours des dernières années, le programme national cible sur le nouveau développement rural et le programme national cible sur la réduction durable de la pauvreté ont obtenu des résultats positifs grâce aux contributions des résidents des localités, a-t-elle déclaré.

Selon elle, la mobilisation de masse dans les administrations est une activité majeure de la Commission car elles travaillent directement avec les citoyens. En collaboration avec le gouvernement, la Commission a lancé un programme comprenant six contenus, notamment l’élaboration et l’application de politiques, le développement socioéconomique, la défense nationale, la sécurité et la vie locale, la réforme administrative et le règlement des plaintes des citoyens.

Chanthavong Xenamatmonti, pour sa part, a souhaité que le Vietnam continue à partager son expérience de la mobilisation de masse avec le Laos pour contribuer au développement socio-économique.

Il a exprimé sa conviction que les deux pays continueront de favoriser une amitié et une solidarité particulières entre leurs Parties, leurs États et leurs peuples.- VNA