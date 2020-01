Photo: nhandan.org



Hanoï (VNA) - Appnews Vietnam, une plateforme d'application pour les journaux et magazines en ligne, a été officiellement lancée lors d'une cérémonie tenue récemment à Hanoi.



Cette plateforme a été développée par le ministère de l'Information et des Communications, en collaboration avec le groupe Yeah1.



Le développement et le lancement de la plate-forme Appnews Vietnam visent à concrétiser les directives du ministère de l'Information et des Communications en fournissant aux agences de presse de nouvelles applications technologiques en vue de la modernisation de la presse nationale.

Appnews Vietnam fournit des solutions très pratiques pour les agences de presse, en matière de gestion des utilisateurs, de publicité, de gestion du contenu et d'interface bancaire.

La plate-forme sera constamment mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, notamment le mécanisme d'intelligence artificielle (IA), la synthèse vocale et la notification push même sans Internet, ainsi que de nombreuses autres qui aideront les agences de presse à fonctionner selon le modèle des rédactions modernes.

Selon le directeur du Département de la presse du ministère de l'Information et des Communications, Luu Dinh Phuc, Appnews Vietnam contribuera à augmenter le nombre de lecteurs de journaux et de magazines ainsi qu'à stimuler le processus de transformation numérique du pays. -CPV/VNA