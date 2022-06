L'adjointe au maire de Paris, Laurence Patrice, lors de la cérémonie. Photo: VNA



Paris (VNA) - Une cérémonie d'inauguration de la place Do Huu Vi a été organisée le 29 juin au cœur du 16e arrondissement à Paris, en présence de l'adjointe au maire de Paris, Laurence Patrice, du maire du 16e arrondissement, Francis Szpiner, de représentants de l'Ambassade du Vietnam en France, de nombreux proches de la famille de M. Do Huu Vi, de fonctionnaires et d'habitants du quartier.



La place Do Huu Vi est située à l'intersection de l'avenue de Versailles et du quai Louis Blériot, surplombant le siège de Radio France et le pont de Grenelle.

Photo: VNA



Do Huu Vi (1883-1916) fut l'un des premiers pilotes de l'armée française. Bien qu'il soit d'origine vietnamienne, il a fait sa carrière dans l'armée de l'air française, combattant et mourant au champs d'honneur dans la baie de Somme pendant la Première Guerre mondiale. Il a été honoré par la France comme l'un des plus de 300 personnages issues des outres mers ayant rendu des services méritoires à la France. Il est aussi le seul figure d'origine asiatique inclus dans l'exposition "Portraits de France, une autre page de l'histoire de France", tenue au début de cette année au Musée de l'Homme à Paris.