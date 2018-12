Cérémonie de remise de fauteuils roulants offerts par l’organisation Giving it Back to Kids à des handicapés de la province de Quang Binh. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) – L’Association de patronage des handicapés et orphelins de la province de Quang Binh (Centre) et l’organisation américaine Giving it Back to Kids ont remis samedi 500 fauteuils roulants à des handicapés locaux, à l’occasion de la Journée Internationale des personnes handicapées (3 décembre).

Les districts de Quang Ninh, Bo Trach et le chef-lieu de Ba Don ont reçu 35 fauteuils roulants chacun, les districts de Quang Trach, Le Thuy et Tuyen Hoa, 40 fauteuils roulants chacun, le district de Minh Hoa, 25 fauteuils roulants, la ville de Dong Hoi, 22 fauteuils roulants et l’Association provincial des anciens jeunes volontaires, 15 fauteuils roulants.

Depuis 2016, l’organisation Giving it Back to Kids a offert plus de 1.500 fauteuils roulants à des handicapés de la province de Quang Binh, a annoncé Ha Quang Hieu, directeur du programme de remise de fauteuils roulants de l’organisation américaine au Vietnam. -VNA