Hanoi (VNA) - Les minorités ethniques de la province montagneuse de Son La (Nord) célèbrent leur Lê Mung Com Moi (célébration du nouveau riz) au cours du huitième mois lunaire alors que leurs rizières en terrasses deviennent jaune doré et scintillent au soleil. La féerie de la région Nord-ouest attire une foule de visiteurs.

Photo : VNA

La commune de Ngoc Chien du district de Muong La dans la province de Son La abrite plus de 560 hectares de rizières en terrasses. Les populations locales célèbrent la nouvelle fête du riz pour exprimer leur gratitude envers les ancêtres et les dieux qui leur ont apporté de bonnes conditions météorologiques et des récoltes exceptionnelles.

Lo Van Thoa, Président du Comité populaire de la commune de Ngoc Chien, district de Muong La, province de Son La a fait savoir que la fête avait lieu chaque année pour rendre hommage aux ancêtres, qui ont appris les techniques de culture et nous les ont transmises. Avec un large éventail d'activités, la fête est un produit touristique unique et attrayant pour tous les visiteurs.

Le festival commence par un rituel d'offrande de riz dans toutes les maisons. Ils offrent la récolte fructueuse de leur travail aux ancêtres et aux dieux, prient pour un temps favorable, des récoltes exceptionnelles, une bonne santé et la prospérité.

Photo : VNA

Lo Thi Hoi, résident local dans la commune de Ngoc Chien, district de Muong La de Son La a estim" que c'était un honneur d'organiser la fête du riz. De nombreux aliments de base locaux sont offerts aux ancêtres et aux divinités, comme le Pa Pinh Top, le jeune riz, le Khâu hang et le poulet noir.

Les visiteurs sont impressionnés par le nouveau festival du riz de la commune de Ngoc Chien, qui présente une beauté immaculée et met en valeur la culture des minorités ethniques locales.

Satomi Hanzawa, visiteur japonais, a exprimé que c'est la première fois que je vois un festival aussi incroyable. J'ai eu l'opportunité d'apprécier la cuisine locale et de découvrir la culture des minorités ethniques Mông et Thai.

La population locale préserve la nouvelle fête du riz depuis de nombreuses années, car elle souhaite sensibiliser la jeune génération aux valeurs du travail et de la solidarité.- VNA