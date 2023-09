La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le président mozambicain Filipe Nyusi. Photo: VNA La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et le président mozambicain Filipe Nyusi. Photo: VNA



Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a souligné que cette visite du 10 au 17 septembre revêtait de nombreuses significations importantes.



Tout d’abord, il s'agit d'une mesure mettant en œuvre fermement la politique étrangère proposée par le 13e Congrès du Parti sur l'indépendance et l'autonomie pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement, la multilatéralisation et la diversification des relations étrangères. La visite contribue également à la réalisation du projet "Développer les relations entre le Vietnam et les pays de la région Moyen-Orient et de l’Afrique au cours de la période 2016-2025".



Cette visite témoigne du respect envers le Mozambique et l'Afrique du Sud, deux amis traditionnels en Afrique avec lesquels le Vietnam entretient des relations loyales et privilégiées. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales. C'est la première fois qu'un haut dirigeant vietnamien se rend au Mozambique après sept ans, et en Afrique du Sud après quatre ans à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Afrique du Sud. La visite de la vice-présidente vietnamienne démontre la détermination à élargir et à approfondir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Mozambique, ainsi que le partenariat Vietnam - Afrique du Sud pour la coopération et le développement.

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et son homologue sud-africain Paul Mashatile. Photo: VNA La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan et son homologue sud-africain Paul Mashatile. Photo: VNA

Selon la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, cette visite contribue à renforcer davantage la confiance politique élevée entre le Vietnam et le Mozambique et l'Afrique du Sud. Les dirigeants des deux pays amis ont exprimé à plusieurs reprises leur admiration pour les progrès et le développement du Vietnam sous la direction du Parti communiste vietnamien, soulignant leur sincérité envers le Vietnam.



Cette visite crée un nouvel élan pour la coopération entre le Vietnam et les deux pays dans les domaines de l'économie, de l'investissement et du commerce. La vice-présidente vietnamienne et les hauts dirigeants des deux pays ont convenu que la coopération économique, commerciale et d'investissement présente des points positifs, avec des succès typiques tels que la coentreprise de télécommunications Movitel, le projet de développement de cultures vivrières au Mozambique. L’Afrique du Sud est devenue le plus grand partenaire commercial et d’exportation du Vietnam en Afrique.



La visite a ouvert de nouveaux domaines de coopération avec le Mozambique, tels que le développement des infrastructures de transport, la construction navale, la formation professionnelle... Sans oublier le développement durable des secteurs traditionnels dont les télécommunications, l'agriculture et l'exploitation minière.



La visite a ouvert de nouveaux domaines de coopération avec le Mozambique, tels que le développement des infrastructures de transport, la construction navale, la formation professionnelle... Sans oublier le développement durable des secteurs traditionnels dont les télécommunications, l'agriculture et l'exploitation minière.

Les dirigeants sud-africains soutiennent les propositions du Vietnam visant à renforcer la coopération dans l'économie, le commerce, le tourisme, l'éducation et la formation, l'agriculture, l'exploitation minière. L'Afrique du Sud est devenue l'un des premiers partenaires africains du Vietnam à promouvoir les négociations sur un accord de libre-échange. L'Afrique du Sud a également proposé de manière proactive de nouveaux projets tels que les véhicules électriques, les produits pharmaceutiques, les appareils électroménagers...

Cérémonie d'inauguration de la nouvelle Cérémonie d'inauguration de la nouvelle plaque de l' Avenue Ho Chi Minh . Photo: VNA

Les activités de diplomatie culturelle honorant le Président Hô Chi Minh constituent un moment fort. Au Mozambique, la vice-présidente vietnamienne et des amis mozambicains ont offert des fleurs et inauguré la nouvelle plaque signalétique de l'avenue nommée en l'honneur du Président Hô Chi Minh, en plein cœur de la capitale Maputo. En Afrique du Sud, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, la Journée du Vietnam a eu lieu pour la première fois. L'espace culturel vietnamien, inauguré par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, a présenté la culture diversifiée et riche du Vietnam, montrant que le Vietnam considère la culture comme un canal important pour renforcer les échanges et les liens entre les deux peuples.



Le vice-ministre Lê Thi Thu Hang est persuadée que chaque partie continuera à coordonner et à mettre en œuvre des mesures spécifiques, pour porter la coopération Vietnam - Mozambique et Vietnam - Afrique du Sud à de nouveaux niveaux, pour les intérêts des peuples, la paix, la stabilité, la coopération et le développement sur les deux continents et dans le monde. -VNA

